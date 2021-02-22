Destituyen a funcionarios municipales de Villarrica que no responden a línea cartista

Uno de los afectados, Robert López, denunció que se trata de una abierta persecución política, ya que no milita en Honor Colorado ni Colorado Añeteté. El exdirector de Medio Ambiente de la Municipalidad es precandidato a concejal y opera a favor del concejal Juan José Unger, precandidato a la intendencia de Villarrica por el movimiento Participación Republicana de la senadora Lilián Samaniego.

López anunció que demandará a la Municipalidad para pedir la restitución, o bien una indemnización, teniendo en cuenta que es un funcionario nombrado con más de cinco años de antigüedad. Aguilera también echó al encargado de la Oficina de Tercera Edad de la Comuna, Pablo Domínguez. A pesar de que está afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), trabajaba de cerca con el entonces intendente colorado Gustavo Navarro.

El jefe comunal, Alejandro Aguilera, negó categóricamente que exista una persecución política y alegó que las desvinculaciones son para mejorar el funcionamiento de las distintas direcciones. Garantizó que la mayoría del personal no se verá afectado, pero que los cambios son en las secretarías que “no estaban funcionando como deberían”.

Sobre el caso de López, aseveró que su desempeño dejaba mucho que desear, “ya que no trabajaba” y no llenaba sus expectativas. Además, indicó que se trata de cargos de confianza en los que el intendente tiene potestad de cambiar. Hasta el momento no se designó al reemplazo de Robert López en la Dirección de Medio Ambiente ni al reemplazo de Pablo Domínguez en la oficina de Tercera Edad.

El nuevo jefe comunal, Alejandro Aguilera, es cartista y tuvo el apoyo de los concejales del oficialismo de la ANR para ocupar el cargo de intendente por unos nueve meses, a cambio de que Honor Colorado apoye a Gustavo Navarro para su reelección. El mismo es de Colorado Añeteté y precandidato por Concordia Colorada.

Otros cambios

El nuevo intendente dispuso otros cambios: la Lic. Marite Fink asumió como secretaria del gabinete y José Duarte como jefe de Defensa del Consumidor, en tanto que Eliseo Rotela fue contratado como encargado del Departamento de Prensa de la Municipalidad de Villarrica.

Asimismo, a la Dirección de Talento Humano volvió José Trinidad, mientras que la Dirección de Tránsito quedó nuevamente a cargo de Édgar Zorrilla. De a poco se van a ir conociendo más cambios, anunció Aguilera, reiterando que son para optimizar el funcionamiento del municipio.