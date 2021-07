Cursillistas de Veterinaria urgen se subsanen problemas en exámenes de ingreso

Los cursillistas afirman que es imprescindible que el examen se repita y esta vez se lleve acabo de manera presencial, porque al tener problemas de cortes de energía eléctrica o mala señal de internet, automáticamente se quedan sin posibilidades de rendir el test a cabalidad cuando es mediante la plataforma virtual de la facultad. Además aseguran que la plataforma tuvo problemas y no salían algunas imágenes.

Como solución a los problemas técnicos que hubo durante el examen, la casa de estudios les ofreció regalarles esos puntos, pero los estudiantes no creen que esto sea justo, ya que también beneficiaría a los que no sabían las respuestas. Además exigen que los exámenes tengan la misma dificultad para todos y no a la suerte, es decir, más fácil para algunos en el sorteo de temas, porque afirman que esto se presta a que también puedan ingresar los alumnos menos preparados.

Los jóvenes exigen que estos errores se corrijan también para los próximos exámenes, que son de Física el lunes 15, de Matemáticas el jueves 18, y de Castellano el lunes 22.

Intentamos hablar con algún representante de la facultad, pero el funcionario Julio Enciso nos refirió que la presidenta del comité de admisión es la decana Dra. Dora Núñez, de quien dijo se encontraba reunida en el Rectorado y que le pasaría nuestro contacto para poder dar la versión de la casa de estudios.