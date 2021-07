Exigen la imputación de exintendente de San Lorenzo y libertad para la estudiante Vivian Genes

La manifestación hicieron una protesta simbólica portado letras que todas juntas podían leerse “Justicia Selectiva”. María Belén González lamentó que aún no haya imputación contra el ex intendente Albino Ferrer, con nueve causas abiertas por corrupción, muchas de ellas que datan de hace más de tres años, con cuantioso patrimonio, atendiendo a que él mismo se había definido de origen humilde, un ex chipero y lustrabotas.

Mientras tanto los jóvenes fueron imputados por salir a protestar contra el gobierno por la pésima gestión en la pandemia, y fueron imputados por la supuesta quema de parte de la ANR Pedro Areco, estudiante de Derecho de la UNA y dirigente de la juventud liberal; Vivian Genes, dirigente estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNA, y Luis Trinidad, promotor cultural y turístico. Igualmente, Vivian Genes, que incluso sigue recluida en prisión preventiva.

“La Justicia en Paraguay no es para todos y todas, la justicia en Paraguay es Selectiva, elige al pobre, a la trabajadora, al obrero y a la estudiante, y deja al corrupto impune”, acota.

Desde Acción repudian la criminalización de la lucha ciudadana y manifiestan su apoyo a todas las personas que alzan su voz en busca de un Paraguay mejor. Insisten en la liberación de la compañera Vivian Genes, y exigen un proceso justo que se ajuste al derecho, y aplique las garantías constitucionales.

Instan a construir una justicia real y democrática y a abrir causas urgentes como lo es la causa contra Albino Ferrer, el cual está implicado en cientos de casos de corrupción, entre ellos millonarios fondos del Fonacide. La investigación fiscal sin éxito hasta ahora, pese a que el techo y el portón de dos escuelas cayeron sobre estudiantes, produciéndoles lesiones, por haberse hecho sin tener en cuenta especificaciones técnicas.

Incluso mencionaron a candidatos a concejales como Nelson Peralta Torres, hermano del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, que fue cercano colaborador de Ferrer en sus cerca de 12 años como intendente. Esperan que también sea investigado al estar ligado a los proyectos del Fonacide que no se licitaron sino se trasfirieron montos a cooperadoras escolar para evitar llamados a licitaciones y eludir controles.

Además mencionaron que lanzaron un podcast (audio) que detalla y especifica algunos de los casos más impactantes que salpican al ex intendente de San Lorenzo y narra los hechos por los cuales sus compañeros están imputados, el cual pueden oírlo en las redes sociales de Acción Política San Lorenzo y piden utilizar los hashtag: #NoMasPersonasPresasPorLuchar #ANRNuncaMás #SanLoDensoNuncaMas #QueremosJusticiadeVerdad