Fiscalía presenta dos recursos de casación contra blanqueo a Javier Zacarías y Sandra McLeod

Los agentes fiscales Natalia Fúster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron dos recursos extraordinarios de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la causa N.º 13/2019 caratulada “Sandra McLeod de Zacarías y otros sobre Lesión de Confianza”.

El primer recurso extraordinario de casación se trata de declarar la improcedencia de los recursos de apelación general planteado por los agentes fiscales Natalia Fuster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, asignados a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el auto interlocutorio N.º 553 de fecha 22 de junio de 2020, dictado por la Jueza Penal de Garantías Nº 05 de Ciudad del Este, Cinthia María Garcete.

Por otro lado, mediante el auto interlocutorio N.º 553 de fecha 22 de junio de 2020, la jueza penal de garantías Cinthia María Garcete resolvió admitir la excepción de falta de acción opuesta por las defensas técnicas de Sandra María McLeod de Zacarías, Alberto Rodríguez Florentín, David Christian Espínola Osorio, Juan Domingo Sanabria Notario, Carlos Darío Bordón Bottino, Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola. Esta excepción admitida es con relación a los hechos comprendidos entre los años 2014 y 2015 en los cuáles se había establecido sobreseer provisionalmente a Sandra McLeod de Zacarías, David Christian Espínola Osorio, Carlos Darío Bordón Bottino, Juan Domingo Sanabria Notario, Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola, con relación a los hechos comprendidos en el año 2018.

Hay fecha para reapertura de investigación

La magistrada estableció como fecha límite para que se reabra la investigación de esta causa el día 22 de junio del año 2021.

Por otro lado, se determina que serán incorporadas las siguientes diligencias en la investigación que afecta a los anteriormente mencionados en el periodo de un año:

* Se deberá entregar el informe final de Auditoría combinada a la Municipalidad de Ciudad del Este, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, llevada a cabo por la Contraloría General de la República.

* Se solicita también declaración testifical de Florinda Vega, de la abogada Graciela Flores de Orella, y de Juan Ángel Núñez. También deberán declarar Miguel Coronel, Celso Miranda y María Esther Portillo. A su vez, deberán prestar declaración testifical Nery Chávez y Teodoro Mercado.

* A su vez, se pide información sobre el requerimiento N° 127 de fecha 11 de diciembre de 2019, por el cual se solicita asistencia jurídica internacional a los Estados Unidos de América a fin de obtener datos relacionados de los propietarios y usuarios de cuentas en YouTube, Twitter, Facebook, Vía Paraná, Talentos del Este, el Recuento y otras páginas web.

* Se pide también la nota 33 del 27 de enero de 2019 dirigida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la cual se solicita el listado de licitaciones nacionales adjudicadas desde el 2015 a 2018.

En síntesis, el Ministerio Público solicita cualquier otro elemento que estime de importancia manifiesta para el cierre definitivo del proceso investigativo.

El segundo recurso extraordinario de casación fue presentado contra el auto interlocutorio n.° 125 del 12 de abril de 2021, emanado del tribunal de apelación segunda sala, de Ciudad del Este.

En el auto interlocutorio arriba citado se resolvió: declarar la improcedencia de los recursos de apelación general planteado por los agentes fiscales contra el auto interlocutorio de fecha 22 de junio de 2020, dictado por la Jueza Penal de Garantías N.º 5 de Ciudad del Este, Cinthia María Garcete U.

Recordemos que la Juez Penal de Garantías N.º 5 de Ciudad del Este había resuelto declarar la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento definitivo de los procesados.

Los hechos investigados

Los hechos objeto de investigación en la causa Nº 13/2019 fueron: Que Ernesto Javier Zacarías Irún, ex intendente de Ciudad del Este y asesor ad honórem de ese municipio, entre los años 2014 al 2018 supuestamente instigó a su cónyuge e Intendente de Ciudad del Este, señora Sandra McLeod, al ex intendente de Ciudad del Este, Alberto Rodríguez Florentín, a David Christian Espínola Osorio, Director de Administración y Finanzas del municipio, y a Juan Domingo Sanabria Notario, Jefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, a realizar pagos de servicios y gastos que no se encontraban contemplados en los contratos suscritos entre la firma Frontera Producciones y el citado municipio, con el rubro destinado a propaganda y publicidad institucional.

Presuntamente accedieron y realizaron los pagos

Ante este pedido, Sandra McLeod de Zacarías, Intendente Municipal de Ciudad del Este, Alberto Rodríguez Florentín (ex intendente de Ciudad del Este entre julio y diciembre de 2015) y David Christian Espínola Osorio, Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este, entre los años 2014 y 2018 presuntamente dispusieron el pago de sumas de dinero –a través de la firma de órdenes de pago y la emisión de cheques provenientes de cuentas abiertas a nombre de esa municipalidad– a la firma Frontera Producciones de Carlos Darío Bordón Bottino, por la prestación de servicios de publicidad y propaganda a ese municipio.

Se cree que pagaban servicios no contemplados en licitaciones

Sin embargo, aparentemente parte de ese dinero fue utilizado para el pago de servicios no contemplados en las licitaciones y en los contratos suscritos entre el municipio y esa firma.

De acuerdo a la investigación, Juan Domingo Sanabria Notario, Jefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, presuntamente suscribió las órdenes de servicio y las notas de recepción a favor de la firma Frontera Producciones y habría recomendado el pago de las facturas presentadas por Carlos Darío Bordón Bottino. Se estima que Juan Sanabria supuestamente también contactaba con los medios de comunicación, periodistas y otras personas, a fin de que presten servicios no vinculados con ese municipio, refiere el relato de los hechos investigados.

Casi la totalidad de los pagos eran realizados presuntamente con la orden del senador Ernesto Javier Zacarías Irún. Una vez recibida la orden de pago, se estima que eran Juan Sanabria o Ernesto Javier Zacarías Irún quienes se comunicaban con David Christian Espínola Osorio para realizar las gestiones correspondientes.

Aparentemente ningún pago era realizado sin la orden de Ernesto Javier Zacarías Irún o de la intendenta Sandra McLeod. Se cree que Javier Zacarías Irún daba órdenes a Juan Sanabria y a David Christian Espínola Osorio.

Habrían ocultado verdadero destino del dinero

Además, dice la investigación que Javier Zacarías Irún supuestamente tenía perfecto conocimiento de que los pagos a Frontera Producciones eran destinados a cuestiones no institucionales de la Municipalidad de Ciudad del Este, pues habría instigado a Juan Sanabria para que logre que las respuestas a los pedidos de informes a los medios de comunicación solicitados por el Ministerio Público sean favorables a sus intereses, y así ocultar el verdadero destino de dichos fondos.

Por su parte, Carlos Darío Bordón Bottino habría colaborado al presentarse con su firma en las licitaciones encaradas por la Municipalidad de Ciudad del Este, al suscribir supuestamente los contratos con la intendencia municipal para la prestación de servicios de publicidad y propaganda institucional, al firmar contratos con propietarios de medios de comunicación y empresas publicitarias para la emisión y divulgación de avisos institucionales de esa comuna. Además, habría aportado las facturas de su empresa unipersonal, y presuntamente suscribió los recibos de dinero y las órdenes de pago. Así también se presume que realizó el endoso de cheques. Es decir, la sospecha es que contribuyó al maquillaje de documentos para desviar los fondos.

Se presume que desviaban fondos

Así también, la firma Frontera Producciones de Carlos Darío Bordón Bottino, desde el año 2010 hasta el año 2018, resultó adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este para prestar servicios de publicidad y propaganda institucional.

Sin embargo, presuntamente una parte de las sumas de dinero entregadas en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 a la firma Frontera Producciones de Carlos Darío Bordón Bottino en concepto de prestación de servicios, habría sido destinado al pago de servicios no contemplados en las licitaciones y en los contratos suscritos entre el municipio y esa firma.

Repartija

Según lo investigado se entregaban sumas de dinero a periodistas para evitar críticas o hablar a favor del municipio o de la familia Zacarías Irún–McLeod.

El dinero también habría sido utilizado para cubrir gastos operativos de actividades políticas y costos de equipos de filmación y sonido, elaboración de carteles publicitarios proselitistas, alquiler de pantallas led y de drones.

De la misma manera, con esos fondos se habrían comprado los espacios de los programas “Vía Paraná”, “Talentos Del Este” y “El Recuento”, emitidos a través de Televisora del Este, y se presume que fue pagado el alquiler de Radio Itapirú AM y FM desde el año 2014 hasta el año 2018, así como de Radio Parque AM en los años 2014 y 2015.

Se refiere que con ese dinero habrían sido abonados los salarios de los periodistas de los medios alquilados.

Para proceder al pago de los servicios y realizar otros gastos no contemplados en las licitaciones y en los contratos, la firma Frontera Producciones habría suscrito contratos de prestación de servicios publicitarios con las empresas dedicadas al rubro de la publicidad: “La Prensa” de Olga Rojas Espínola, “Terre Producciones” de Gustavo Rojas Espínola y “Negocios & Marketing” de Lucía Rojas Espínola.

Parentesco entre involucrados

En tanto, el exjefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, Juan Domingo Sanabria Notario es pareja de Olga Rojas Espínola, representante de la firma “La prensa”.

Esta a su vez es hermana de los señores Gustavo Rojas Espínola de “Terre Producciones”, de Lucía Rojas Espínola de “Negocios & Marketing” y de Dora Elsi Rojas Espínola, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Dora Rojas Espínola supuestamente endosaba los cheques girados por ese municipio a Carlos Bordón, los efectivizaba y realizada los pagos mencionados anteriormente.

De esta forma, al ser destinado una parte del patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este al pago de servicios no contemplados en las licitaciones públicas, Ernesto Javier Zacarías Irún habría instigado a los mencionados a que ocasionen un menoscabo al patrimonio de ese municipio cuantificado en la suma total de G. 3.699.831.576 (el monto del perjuicio patrimonial en la primera imputación es de G. 1.211.285.517, y el monto del perjuicio patrimonial correspondiente a la segunda imputación es de G. 2.488.546.059).