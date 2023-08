Medios alternativos para ir al trabajo sin el riesgo de contraer covid-19

Moverse en transporte público es incómodo, a veces indigno, y ahora además insalubre, por causa de la pandemia de coronavirus donde la distancia física y el aire puro son fundamentales. Por eso, cada vez más gente elige medios alternativos de transporte: desde la popular y confiable bicicleta hasta el monopatín eléctrico. Además, tienen el plus de que no requieren combustible y no contaminan.