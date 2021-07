Río Paraguay: crisis por sequía se agudizará en los próximos 3 meses

En conversación con ABC Cardinal, el funcionario de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que el río Paraguay actualmente ya está sufriendo por una sequía. “La sequía ya está instalada. El tema es que se está agudizando el problema de la sequía. En la región dicen que estamos en un nivel de sequía que se ve moderada e incluso severa”, expresó.

Seguidamente, Max Pasten indicó que lo que preocupa es que se vienen unos meses en que se registran escasas lluvias y que el pronóstico habla de que las precipitaciones estarán incluso por debajo de las que se tienen en estos períodos. “El problema radica en que estamos entrando en meses de menor lluvia en el año, que son junio, julio y agosto. El pronóstico climático anuncia que las lluvias van a estar por debajo del nivel promedio y, considerando que el promedio en esta época es bajo, la situación va a seguir agravándose”, sostuvo.

Lea más: Río Paraguay sigue descendiendo y proyecciones no son auspiciosas

El gerente de Pronósticos señaló que a esta situación se llegó por la ínfima cantidad de lluvias que se registraron en el período de acumulación de agua, que se extiende de octubre a marzo. “Tenemos un marcado déficit de lluvias que viene arrastrándose de la época normal de lluvia, que empieza en octubre y termina en marzo. En todo ese tiempo, la lluvia ha sido deficitaria; o sea, lo que se debía haber acumulado en zona donde llueve mucho no se ha acumulado lo suficiente”, mencionó.

Comentó también que esta situación se extendería durante los próximos 3 meses, ya que se estima que desde septiembre se volverían a registrar las lluvias más copiosas. “No hay lluvias importantes previstas para los próximos 3 meses. No significa que no va a llover, solamente no va a satisfacer las necesidades del déficit que se tiene (…) A partir de septiembre ya debería comenzar a aparecer los fenómenos de lluvias un poco más frecuentes, que pueden paliar el efecto adverso de los niveles que se tienen hoy. No así la sequía porque el déficit de agua es muy grande”, sostuvo.

Igualmente, Pasten indicó que posiblemente se llegue -en los próximos meses- al mínimo histórico registrado en Asunción, como ocurrió el año pasado. “Esperemos que no sobrepasen los mínimos, pero hacia allá se está apuntando”, puntualizó.

Cabe destacar que en octubre del año pasado se registró la peor bajante del río Paraguay en 50 años, cuando el nivel llegó a -0,54 m en Asunción. La anterior mínima histórica fue observada en 1969, con una altura de -0,40 m en la Capital.

En otro momento, comentó que actualmente estamos en un período intermedio entre los fenómenos climáticos denominados “El Niño” y “La Niña”.

Lea más: Essap promete que crisis hídrica no golpeará la provisión de agua potable

Esta mañana, desde la Essap señalaron que se está a “60 centímetros de la crisis” en relación al descenso sostenido de la altura del río Paraguay. No obstante, aseguro que se prepararán para el peor escenario, por lo que la provisión de agua estará garantizada.

¿Cómo se comportará el invierno?

El funcionario de Meteorología mencionó que el invierno se comportará con los índices normales de frío. Además, señaló que la temperatura fluctúa bastante durante esta estación, teniendo en cuenta que se maneja en extremos cálidos y frescos. “El frío podría estar un poco más acentuado. Se cree que la situación va a estar dentro de un frío normal”, manifestó.