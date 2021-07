Coronavirus: ministro reconoce errores en pandemia, pero “ningún Gobierno tiene experiencia en situaciones como esta”

El ministro asesor de Asuntos Estratégicos de Presidencia, Federico González, señaló que recurrieron al Mecanismo Covax Facility para adquirir la vacuna antiCOVID por recomendación de la OMS y por impedimentos legales que no permitían las negociaciones bilaterales. No obstante, indicó que realizaron todos los esfuerzos para obtener las dosis y dio a entender que el Gobierno no es culpable del incumplimiento de los contratos suscritos. Igualmente, reconoció que las autoridades cometieron errores groseros en el manejo de la pandemia, pero justificó refiriendo que “ningún Gobierno tiene experiencia en situaciones como esta”.