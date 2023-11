Analía murió por traumatismo de cráneo hace unos 6 meses, confirma forense

“La mujer tiene una lesión contusa en el hombro y otra en gran parte del cráneo que ocasionó una hemorragia cerebral que fue la causa de muerte. También se confirmó que el cadáver corresponde a Analía Montserrat, por el estudio odontológico y los tatuajes. No se encontró herida de arma blanca o de fuego, no se encontró vestigio de quemadura. La data de muerte de un mínimo de seis meses. No se encontró presencia de fauna, gusanos o moscas, lo que confirma que fue enterrada inmediatamente después de la muerte”, dijo el médico forense Pablo Lemir.

Fiscala afirma que asesinato de Analía no fue accidente, como dice su hermano

Agregó que el cuerpo estaba envuelto con una sábana y las lesiones fueron producidas con un elemento contundente sólido sin filo.

El galeno dijo además que el cuerpo estaba bien conservado porque presenta un tipo de putrefacción conocida como adipocira, que es un fenómeno conservador en que la grasa se convierte en cera y conserva el cuerpo.

Explicó que este tipo de putrefacción se produce en ambientes húmedos con falta de aire; eso ayudó a ver los tatuajes para poder reconocer con más facilidad a la víctima.

Dijo que ahora se va a hacer una pericia ya con los agentes de Criminalística para poder identificar la dinámica de los hechos.

Por su parte, la fiscala Gladys González dijo que el resultado de la necropsia contradice las declaraciones de Fernando Rodas, hermano de la víctima. Agregó que se van a hacer las pericias para poder determinar cómo ocurrieron los hechos. Tampoco se descarta la participación del novio de Analía, aunque de momento el principal sospechoso es el hermano.

Caso Analía: hallan un cuerpo durante allanamiento en San Antonio

Paralelamente, en la casa de la víctima, en el barrio Cándida Achucarro de San Antonio, se realizó de nuevo un levantamiento de evidencias. Un equipo de agentes de Criminalística acompañó a los fiscales Laura Ávalos y Lorenzo Lezcano para buscar un arma de fuego, el teléfono celular y la cartera de Analía.

Se cavó en varias zonas del patio trasero en inmediaciones de donde se encontró ayer el cadáver. No se halló ningún arma de fuego pero sí la cartera y el teléfono celular, que aparentemente fueron quemados.