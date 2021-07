TSJE: Los que voten doble serán procesados por la Fiscalía

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetich, señaló que los casos de voto doble serán remitidos al Ministerio Público para su juzgamiento correspondiente. Acotó que la pena punitiva a la que se exponen puede alcanzar los 200 jornales mínimos, unos G. 16.868.000.

Igualmente, afirmó que una vez que concluyan los comicios determinarán la cantidad de electores que cometieron este delito electoral para su remisión a la Fiscalía. “Lo primero que se va a hacer es verificar quiénes votaron en más de un partido político y con toda seguridad van a ir a la Fiscalía para ser procesados. Se exponen a multas y cárcel”, sostuvo.

Así también, el funcionario del TSJE solicita la modificación del artículo 37 en su inciso C del Código Electoral Paraguayo, ya que impide la verificación automática de los casos, según indicaron. Argumentaron que este punto de la normativa refiere que la última afiliación partidaria es la que prevalece sobre las previamente suscritas, pero muchas nucleaciones no están detallando las fechas de inscripción en los padrones, lo cual dificulta la fiscalización.

Alrededor de 4.673.877 de electores están habilitados para ejercer el voto durante las elecciones internas del próximo domingo 20 de junio. De esta cifra, unas 800.000 personas que están afiliadas en más de un partido político.

Por otra parte, Ljubetich indicó que hay muchos fallecidos que figuran en los padrones electorales, en vistas a los comicios internos. En ese sentido, refirió que solamente se puede excluir a estas personas mediante un acta de defunción remitido por el Registro Civil.

“Muchas veces no le podemos sacar a todos los fallecidos porque nosotros precisamos un certificado de defunción emitido por el Registro Civil para poder eliminarlo del padrón. Si no tenemos eso, no le podemos sacar. Todos los meses recibimos los certificados de defunción y vamos excluyendo. Ahora hay gente que fallece en el exterior y sus familiares no nos traen el certificado, esa persona permanece en el padrón y va a permanecer”, refirió.

Acotó que la normativa electoral vigente “no contempla un sistema de depuración natural, como hay en otros países. Por ejemplo, la persona que no vota en tres oportunidades se le excluye del padrón hasta que se inscriba de nuevo”. “Tenemos gente en el padrón que tiene 120 años y no le podemos sacar porque no tenemos el certificado de defunción”, añadió.

Con respecto al sistema de Trasmisión digital de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el director de Procesos Electorales señaló que los datos conclusivos de los comicios de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR) serían conocidos a las 19:30 aproximadamente del domingo. En tanto, los del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se sabrán a las 21:30 recién, teniendo en cuenta la cantidad de candidaturas con las que cuentan.