“¡Vacunas ya!”: docentes dicen tener miedo y piden que se garantice su salud

Todo el plantel que conforman los profesionales del sistema educativo claman por vacunas antiCOVID-19 para garantizar su salud e integridad física. Aseguran que el sistema educativo virtual funciona con mucha dificultad, ya que muchos padres no cuentan con la experiencia pedagógica para lograr que los hijos aprendan las lecciones.

“Vacúnense, porque es importante, no solamente los docentes, sino que a los niños también; incluso tenemos un alumno de cuarto grado que está con un cuadro de COVID-19. Tuvimos un padre del colegio que falleció, dos compañeras fallecidas, cinco profesoras recuperadas y un profesor del turno noche que también falleció”, afirma una docente del colegio República del Brasil.

Volver a clases presenciales

Ante la posibilidad de volver a la modalidad presencial, señalan que la única forma de que se concrete es priorizando vacunas, si no, no compensa.

Directores y docentes del colegio República del Brasil piden que el Gobierno priorice la vacunación. “Para el Ministerio de Educación a lo mejor eso no cuenta tanto. ‘Hay que esperar’, dicen, pero no podemos esperar, necesitamos volver a las aulas. Cuesta mucho la educación de modo virtual porque hay muchos niños con necesidades y de repente la familia no maneja las estrategias de cómo ayudar al niño en la parte pedagógica”, comentó otra profesional, agregando que la mochila para el docente se vuelve mucho más pesada.

Las vacaciones de invierno arrancan el 12 de julio, es por eso que piden con más fuerza sacar provecho del receso escolar para que docentes y niños puedan ser priorizados, de modo que para el segundo inicio de la etapa escolar puedan ir inmunizándose de manera gradual y volver a clases presenciales; caso contrario, el año lectivo 2021 correrá la misma suerte del anterior de ser un año perdido.

