El mensaje del Gobierno sobre la revisión aún no se escucha

Cuestionó cuál es el mensaje tenemos, como paraguayos, en este momento, en que el gobierno no dice absolutamente nada al respecto, mientras que el Brasil ya tiene una posición sentada y anunciada. “Lo que resalta en este momento es que Brasil da un mensaje claro, que es la reducción inmediata de la tarifa de Itaipú para el año 2022, con base en el Anexo C. Y manifiesta una estrategia clara de buscar una imagen favorable para Brasil en el concierto internacional de naciones”, añadió.

En este contexto, recordó que Itaipú, lado brasileño, está invitando a embajadores de países importantes a visitar la entidad, margen izquierda, exponiéndoles cuestiones del desarrollo del sector eléctrico brasileño y de Itaipú, pero con el cristal de ellos.

No se distingue el mensaje

En cambio, el Dr. Oxilia, comentó que en Paraguay, lo que asistimos hasta ahora es a un escenario social donde hay mucho ruido, todo el mundo comenta, opina, pero en el cual no se distingue un mensaje claro de parte del gobierno. “A no ser movimientos para armar comisiones, para decir que las cosas se están resolviendo, pero el mensaje todavía no se escucha. Y es una cuestión fundamental porque uno no puede llegar a negociar con Brasil de manera improvisada”, aseveró.

Propuesta

El Dr. Oxilia propuso que se busque alguna tarifa de Itaipú que sea conveniente para los dos países, y que si esa tarifa va a ser menor a la que se tiene hoy día, se busque otras compensaciones. “Porque una tarifa de Itaipú menor beneficia a la ANDE pero también beneficia más a Eletrobras. Entonces, busquemos una compensación por eso, lo cual se podría traducir en mayores compensaciones por cesión de energía, que hoy día es alrededor de 10 dólares; busquemos elevar ese valor. Y después, buscar más beneficios en términos de compensación. Y eso se tiene que resolver ahora porque en setiembre se negocia el presupuesto de año 2022”, reiteró.