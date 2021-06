Facultad de Medicina de la UNA colaboraría con ensayo clínico de una vacuna taiwanesa

Al respecto el profesor doctor Barrios señaló que aún están en tratativas con MVC, con la cual dijo hasta ahora existe solamente un acuerdo de entendimiento firmado en mayo. Añadió que la compañía le debe enviar el protocolo de cómo se tiene que hacer el estudio, y éste será entonces sometido a análisis en el Departamento de Investigaciones y su sección de Ética de la FCM para su aprobación.

La compañía taiwanesa Medigen Vaccine Biologics Corporation (MVC), a través de un comunicado daba cuenta de que aquí se realizarían los ensayos clínicos para su vacuna contra el covid-19, según publicó días pasados Taiwán News. La firma resaltó que ya se completaron los ensayos de la fase dos, y que estaba solicitando una autorización de uso de emergencia (EUA) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El decano de la Medicina detalló que para otros biológicos contra el coronavirus, en la tercera fase que incluye los ensayos clínicos, se requirió de una población de unas 45.000 personas, por lo que esto implica que otros países también deberán ser parte del emprendimiento. Otra compañía europea, cuyo nombre se reserva por confidencialidad, también está en vías de solicitar a la Facultad de Medicina de la UNA su colaboración en ensayos clínicos para otra vacuna anticovid.

Reveló que existe entre los científicos mucho interés porque se sabe que no terminaría el problema pandémico con tener una vacuna, atendiendo a que existen variantes y se debe apuntar cada vez a una mayor precisión y seguridad. En este sentido dijo que es natural que las investigaciones continúen y se actualicen hasta que se domine la pandemia y quede una vacuna que probablemente pueda ser anual, como existe la que se aplica contra la influenza, que se elabora para cada año de acuerdo con la cepa circulante o más frecuente.

Por otro lado, el profesor doctor Laurentino Barrios lamentó que las vacunas se hayan concentrado en pocos países, donde primó el egoísmo de las naciones ricas que no se dieron cuenta que si también los países pobres no están vacunados no se va a superar la pandemia, Añadió que afortunadamente están reconsiderando esta situación.