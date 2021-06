Cancelan adjudicación para acceso al puente en Franco, tras protesta

La Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) hizo lugar a la protesta promovida por Rubén Bogarín Canale, director de la Constructora Acaray S.A y anuló la adjudicación que había establecido el MOPC al referido llamado (ID N° 388.869), para la contratación de los servicios de consultoría para fiscalización de las obras de construcción del acceso al citado puente, la conexión a la red interurbana existente.

La DNCP anuló la adjudicación de la referida convocatoria y retrotrajo el proceso a la etapa de evaluación de ofertas. Así mismo, ordenó al MOPC que comunique el resultado de la nueva evaluación de propuestas y la resolución tomada en consecuencia, en el plazo de 20 días calendarios a partir de la notificación de la presente resolución, que se cumplió la semana pasada.

Entre los argumentos esgrimidos en el documento figura que los equipos propuestos para acreditar la capacidad en materia de equipos no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones.

Respecto a la segunda mejor oferta económica del llamado, correspondiente al Consorcio de Este Urbano, refiere que el oferente ha propuesto un personal que no cumple con la experiencia solicitada, puesto a que no ha prestado servicios en una obra declarada en el currículum en carácter de declaración jurada.

Sobre la adjudicación resuelta, agrega que de la lectura del informe de evaluación no es posible inferir en forma clara y precisa, cuales son los fundamentos que motivaron la decisión de adjudicación, porque no se ajusta a las directrices contenidas en el art. 27 de la Ley Nº 2051/03. Por lo tanto, afirma que se verifica una evaluación deficiente, que a su vez dio lugar a una adjudicación imperfecta.

Sobre el Consorcio del Este Urbano, indica que se observa que el comité evaluador basó su análisis en los documentos obrantes en la oferta, no obstante se ordenó la remisión de los antecedentes al Departamento de Sumarios, a los efectos de analizar la conducta de dicho consorcio.

Defensa de firma afectada

Por su parte, el Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi, representante líder del Consorcio Vial Esteño y el Ing. Teodoro Riveros Correa, en defensa, habían solicitado a la DNCP el rechazo de la protesta planteada, alegando notoria improcedencia e incumplimiento de los recaudos legales exigidos para su procedencia en esta instancia administrativa. “La impugnación no reúne los requisitos mínimos”, argumentaron.

“La firma Constructora Acaray S.A. impugnó directamente el resultado de la adjudicación de la oferta más baja, que fue adjudicada al Consorcio Vial Esteño, sin impugnar la segunda oferta en precio, pero no acompañó el informe de evaluación de ofertas de la licitación impugnada, razón por la cual no dio cumplimiento a un requisito básico para la promoción de una protesta al no acompañar el informe de evaluación de la adjudicación impugnada”, señala entre muchas cosas la extensa defensa esgrimida por la firma afectada.

Sobre la anulación, Contrataciones Publicas recomienda al MOPC, que para próximos llamados arbitre los medios necesarios para evitar este tipo de impugnaciones. “Por todo lo dicho y conforme a la deficiencia del informe de evaluación respecto a la adjudicación resuelta, corresponde hacer lugar a la protesta promovida, anular la adjudicación de la presente convocatoria, y en consecuencia retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de las ofertas, a fin de que se analicen las ofertas presentadas con base en los criterios establecidos en el pliego de bases y condiciones”.

Acción del MOPC

Al respecto, tras consultar sobre dicha licitación al MOPC, solo nos informaron en relación a dichas obras que el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, firmó la Resolución N° 1.177/21 por la cual adjudicó al Consorcio Inconpar Ingser, la fiscalización de las mismas. Detalla que la fiscalización es por G. 6.800 millones y abarcará todos los trabajos a ser ejecutados por la firma que sea adjudicada para la construcción de ese primer tramo.

Agrega que el proyecto vial denominado “Corredor Metropolitano del Este”, fue licitado en tres tandas que contemplan: una red pavimentada de casi 31 km de extensión que se conectará con el Puente de la Integración con Brasil; las obras de conexión a la red interurbana existente (4,6 km) y la construcción de un puente sobre el río Monday, entre los distritos de Minga Guazú y Los Cedrales, en Alto Paraná.

Con respecto a la interconexión a la red existente, explica que los trabajos consistirán en la construcción de una obra de pavimentación asfáltica en el tramo entre el km 0 al km 4,6, en la ciudad de Presidente Franco, sector que actualmente es pavimentado.

También menciona que incluye terraplén, construcción del paquete estructural, de obras de drenaje, así como también la construcción de trabajos complementarios. Además, contempla la construcción del acceso a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el acceso vial al segundo puente sobre el río Paraná, la conexión con el acceso rural hasta la unión con el puente a ser construido sobre el río Monday y el refuerzo de caminos de servicio temporales en la ciudad de Presidente Franco.

Para la obra de pavimentación asfáltica, se prevé una plataforma de 9,6 m de ancho duplicado desde el km 0 al km 1,6 (Avenida General Bernardino Caballero), desde el km 1,6 al km 4,6 y se prevé una Plataforma 7,8 m.

