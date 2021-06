Director financiero de Itaipú asegura que no existe una sola estrategia para negociar el Anexo C, sino varias, según las distintas variables

Durante el taller Itaipú 2023, que organiza la Federación de Trabajadores del Sector de la Energía del Paraguay (Fetrasep), que reúne a los sindicatos de ANDE, Itaipú, Yacyretá y Petropar, le consultaron los participantes al director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez, sobre la posición paraguaya para la revisión del Anexo C, así como sobre a la tarifa de la binacional. El alto funcionario respondió que la tarifa y la revisión “son dos cosas que van por andariveles separados”. Que si bien es parte del paquete, la tarifa pero no tiene nada que ver con el proceso de revisión. “De la tarifa hablamos todos los años”, añadió.

Sin embargo, sobre el tema de la revisión manifestó que “es difícil que se pueda decir ‘nosotros tenemos esta idea’, esta va a ser nuestra posición’, porque eso no funciona así”. En búsqueda de una represa didáctica, recurrió a una analogía y señaló que eso es como preguntarle al Toto Berizzo (director técnico de la selección paraguaya), cuál será su estrategia para jugar con Chile en el próximo partido. “No va a tener una sola, porque tiene variables; en cada puesto tiene varios jugadores y depende de la lectura del partido”, explicó.

En otro momento, señaló que no se debe decir “fulano no tiene luego idea y depende de lo que haga el otro para tener una idea y por eso ya es vendepatria”, haciendo referencia a la denuncia que hizo recientemente el diputado de Hagamos, Carlos Rejala, tras su entrevista con el asesor técnico del Equipo Negociador, Guillermo López Flores.

Aseguró que este es un proceso de revisión, de negociación y de estrategias. “En el ajedrez tenés diferentes situaciones y no podés prever, aunque podés tener una tendencia y planificar con posibilidades de escenarios, pero no podés tener una posición. Por eso que está mal y disiento respetuosamente con esas personas que desmeritan al gobierno cuando dicen que no tiene posición. Y no va a tener una posición única. Lo que se hace en un juego de estrategia. No hay una sola estrategia, eso se va diseñando en función al partido que se va a jugar”, retomando analogía inicial.

Domínguez añadió que se tienen previsiones y escenarios, y resaltó, “categóricamente”, que esto sí tiene el gobierno. “Porque yo trabajé en el grupo de comercialización y diseñamos varios escenarios posibles en función a las variables que se presenten en el proceso”, apuntó.

De tarifas y empresa de lucro

Sobre la tendencia general en función a la tarifa, el director financiero dijo que Brasil permanentemente quiere tirar el precio hacia abajo y Paraguay, hacia arriba. “¿Y qué es lo que va a pasar probablemente? Seguramente nos encontraremos en una cuestión intermedia”, puntualizó.

Asimismo, reiteró que no es lógico que Paraguay tenga una posición única, ya que esto va a depender de cómo se vayan diseñando las variables. “Estamos hablando de economía”, agregó.

Ante la consulta si Itaipú tiene que ser una empresa que genere renta, Domínguez se manifestó en contra, porque se generarían varias cuestiones adicionales, como tener que ver si conviene o no, dado que si es una empresa de renta, se debe definir dónde se van a pagar los impuestos, entre otros temas.

“Qué negociación salga del claustro de la diplomacia stronista”

En otro momento del taller debate Itaipú 2023, el periodista de ABC Color, Ramón Casco Carreras, invitado como expositor, manifestó que contra lo que recurrentemente se escucha, que el Gobierno carece de una estrategia para el 2023, los documentos que hasta ahora publicaron demuestran que sí la tienen, “ahora “qué sea favorable al país o no, es otra cosa”.

Comentó sobre los datos que el gobierno dio a conocer a través de los documentos preliminares entregados a la Comisión Nacional de seguimiento para la revisión del Anexo C del Congreso, en los que se habla de algunos escenarios y propuestas. Y resaltó la necesidad de transparentarlos. “Está demostrado que si la contienda se enclaustra entre cuatro paredes, no se puede enfrentar a un gigante como Brasil”, por lo que planteó que esta negociación “salga de el claustro de la diplomacia stronista”.

También habló de la necesidad de que Brasil pague el “justo precio” por la energía que nuestro país cede a Eletrobras, porque aún no tiene posibilidades de consumirla. “Brasil le pagó a Argentina alrededor de US$ 140/MWh. Es tremendo ese negocio que se genera en la región y a nosotros nos relegan al triste papel de meros expectadores”, agregó.

Y reflexionando sobre lo afirmado por el asesor técnico del Equipo Negociador paraguayo, Guillermo López Flores, de que podría darse que Brasil no acepte pagar un precio más alto del que paga actualmente por la energía paraguaya y que obligue a la ANDE a contratarla en su totalidad, dijo que en la actual coyuntural el 10% de la energía que el vecino país utiliza es de Itaipú y que está recurriendo a gran número de centrales térmicas con la intención la crisis energética que atraviesa. “¿Brasil podría darse el lujo de no comprarnos? Ese argumento de López Flores no refleja la realidad, es una posición ideológica”, cuestionó.

