Joven con tumor a jueza: “Me pasa algo y es responsabilidad tuya”

El caso de Melissa trascendió en los medios de comunicación luego de que la jueza Haydée Pereira, del Juzgado de la Adolescencia de Caacupé, rechazara el recurso de amparo solicitado por la joven para acceder a la inmunización contra el coronavirus ya que padece de un tumor de hipófisis que la convierte en “altamente vulnerable” al virus.

La magistrada, además de negarse a dar el amparo a la solicitante, también le imputó las costas judiciales, es decir, pagar los gastos que implicó el proceso.

Al respecto, la afectada publicó en Twitter un largo descargo, reprochando el actuar de la jueza y también al actual gobierno. “Que le quieran cobrar a mis padres no tiene sentido alguno. Los dos se están moviendo por mí como si no tuviesen otra preocupación en la vida y encima les hacen eso… jueza Haydé Pereira, yo me enfermo y me pasa algo, y es responsabilidad tuya”, exclamó.

Que le quieran cobrar a mis padres no tiene sentido alguno.

Los dos se están moviendo por mi como si no tuviesen otra preocupación en la vida y encima les hacen eso… jueza Haydé Pereira yo me enfermo y me pasa algo, y es responsabilidad tuya. https://t.co/QgYQeS7UZA — #ANRNuncaMas (@meli_lichi) June 24, 2021

Así también, adjuntó a sus escritos el resultado de los últimos estudios hechos, en los que consta que su enfermedad está avanzado. “Tumor pasó de 2.1 a 2.5, resultados al día del 21/06/2021. El Estado insiste en que pacientes con hipopituitarismo + tumores de cerebro no somos de riesgo y encima tenemos que pagar 15.000.000 por pedir lo que corresponde”, resaltó.

Igualmente, enumeró las falencias del Estado que permanece ajeno a los reclamos de la ciudadanía y más ante aquellos con padecimientos que los dejan en condiciones de vulnerabilidad: “1. El Estado no me ofrece salud gratuita porque no existe un sistema preparado para pacientes como yo. 2. El Estado no protege mi derecho a un trabajo estable ya que el 23/10/2020 me echaron luego de 10 días de presentar mi diagnóstico médico (teniendo casi 3 años de antigüedad). 3. El Estado no me provee medicamentos críticos para mi vida: hidrocortisona. Tengo que cruzar a Clorinda a comprar el medicamento. 4. El Estado me niega una vacuna a mí y a miles de pacientes críticos mientras ellos vuelan a Miami a vacunarse (sic)”, detalló.

Tumor pasó de 2.1 a 2.5, resultados al día del 21/06/2021. El estado insiste en que pacientes con hipopituitarismo + tumores de cerebro no somos de riesgo y encima tenemos que pagar 15.000.000 por pedir lo que corresponde. #VacunasParaVulnerables pic.twitter.com/1zC0yMdC4X — #ANRNuncaMas (@meli_lichi) June 24, 2021

Melissa María Lichi Torras, a través de su abogada, presentó un recurso de amparo para acceder a la vacunación anticovid puesto que sufre de una enfermedad crónica. No obstante, el Juzgado de la Adolescencia de Caacupé, a cargo de la magistrada Haydée Pereria, resolvió no hacer lugar al amparo judicial, pese a las condiciones de salud de la joven y además, le impuso las costas.

Según la jueza, Lichi Torras no “reviste gravedad”, teniendo en cuenta un dictamen médico elaborado por el médico forense Dr. Fausto Paredes.

Lea más: Covid: Jueza rechaza amparo a joven con tumor y le impone pagar costas

Para la familia de la joven y su asesora legal, el rechazo del juzgado es, al menos, injusto, ya que son conocidos otros casos en los que fueron otorgados amparos, para personas con enfermedades menos gravosas. El caso más sonado es el del abogado que por padecer asma, accedió a la vacunación.

Lea más: Abogado argumenta tener asma y logra vacunarse, mientras que mujer con extraña dolencia sigue esperando respuesta