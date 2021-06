Chaqueños protestan por falta de hospital del IPS en Boquerón

Datos proveídos por la previsional sobre la base de 10.338 aportantes y calculando sobre el salario mínimo, indican que el aporte mensual desde Boquerón es de G. 5.780 millones, pero esto podría ser aún más, ya que muchos de los aportantes ganan más del sueldo mínimo y los datos corresponden a agosto de 2020. Con todo esto, no existe una sede propia de IPS en el departamento de Boquerón.

Durante el acto de protesta, los aportantes manifestaron que están cansados de hacer polladas para juntar recursos cuando un familiar se enferma, siendo que mensualmente siguen aportando. En el evento también estaban presentes ciudadanos de Loma Plata y Neuland, ya que el IPS eventualmente también demora en abonar el importe de los cupos para dichas zonas.

Hasta hace poco tiempo si uno de los hospitales privados del Chaco Central se quedaba sin cupos de IPS, por más que se siga aportando de parte del asegurado, el mismo quedaba sin servicio y debía buscar atención médica de forma privada o ir a la ciudad vecina para ser atendido. Esto cambió no hace mucho y el servicio no es más suspendido pero al no haber una sede del IPS en el Chaco, los asegurados no acceden a la lista total de medicamentos proveídos por la previsional, implicando que el paciente solo tenga cubierta la consulta y luego deba pagar por casi todos los medicamentos, ya que lo que está disponible es insuficiente.

Los ciudadanos detrás de la protesta anunciaron que esta será una de las tantas movilizaciones que harán hasta tener una respuesta de las autoridades pertinentes.