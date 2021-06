Hugo Velázquez quiere alianza con la oposición y una mujer opositora en su chapa presidencial

“Yo voy a impulsar al interior del partido una Convención donde se establezca que el Partido Colorado pueda llegar a establecer alianza con otros sectores de la oposición”, afirmó el vicepresidente Velázquez, precandidato a la presidencia en 2023, en una entrevista con el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal.

Al ser consultado sobre su posible compañero de fórmula dijo que el perfil que buscaba era el de una mujer que no provenga del sector político, de tal manera que le aporte votos.

Dijo no creer que un político o una política le aporte votos. Sobre el sector al que pertenecería su candidata a la vicepresidencia, dijo que es demasiado prematuro hablar ya que primero impulsará la Convención y la posibilidad de llegar a alianzas opositoras. “Ojalá que se dé y, una vez que se dé, vamos a empezar a hablar sobre con qué sector político vamos a aliarnos”, indicó. Aclaró que “no tiene que ser del sector político”

No obstante, puntualizó que para que su dupla no sea obligatoriamente un colorado, deberán primero ponerse de acuerdo en una Convención partidaria modificando el estatuto para habilitar la posibilidad de alianzas electorales.

Sobre sus posibles, rivales del cartismo en la interna para presidente, Velázquez dijo que le daba exactamente igual que fuera Santiago Peña o Pedro Alliana.

ENOJO DE HC

Consultado sobre el enojo expresado por Honor Colorado por la reelección de Oscar Salomón (ANR-Añetete) como presidente del Senado, Velázquez consideró que se trató de un comunicado “demasiado apresurado”. “Yo no encuentro absolutamente un problema cuando uno, no teniendo mayoría propia, logra la mayoría para un colorado. Hoy las dos cámaras del Congreso están presididas por colorados y yo no se por qué ese comunicado tan furibundo”, señaló el vicemandatario.

Sobre la posibilidad de que lo aparten de la carrera presidencial, en caso que Abdo Benítez sea destituido por juicio político y él deba asumir la presidencia, con lo cual no podrá ser candidato para el 2023, Velázquez aseguró que “eso no va a ocurrir” y sostuvo que tienen la fuerza, en particular en el Senado, para que tal cosa no suceda.

BALANCE DE INTERNAS

Velázquez evaluó que el oficialismo quedó “extraordinariamente bien parado”, tras las elecciones internas municipales por la gran cantidad de votos que obtuvieron sus candidatos y los movimientos cercanos al oficialismo.

Según el balance del oficialismo (ver cuadro), los candidatos de Concordia Colorada constituyen el 22% del total de votos emitidos y Compromiso Republicano, sector que responde a Velázquez, el 13%. El movimiento del vicepresidente, junto a otros 8 movimientos que responden al oficialismo constituyen el 42% del total de votos, lo cual le daría una amplia ventaja al abdo-velazquismo