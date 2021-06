Serenatas ayudaron a superar cuadro grave de COVID-19

La historia de la familia Alcaraz Genes se empezó a conocer tras la viralización de un video en que se observaba a Edison, uno de los hijos del matrimonio, que ejecutaba la guitarra y cantaba canciones religiosas a su madre que estaba internada en el servicio de clínica médica por un cuadro grave de COVID-19. Finalmente, la mujer pudo superar la enfermedad y el martes último salió de alta.

Casi todos los integrantes de su familia estuvieron con el virus. El primero que quedó internado en el Hospital Regional de Concepción fue Vidal Alcaraz, después de tres días también precisó de hospitalización su esposa. Dos de los siete hijos de la pareja no se enfermaron y fueron los primeros en quedarse en el centro asistencial a acompañar a sus padres enfermos. Finalmente, Vidal Alcaraz falleció y su esposa no supo la noticia hasta un día antes de abandonar el nosocomio.

Doña Isabel había pedido a uno de sus hijos que le cante músicas de alabanza; fue así que Edison tomo su guitarra y fue al hospital. Al principio le cantaba una vez al día. Doña Isabel estaba con alto flujo de oxígeno porque sus dos pulmones estaban dañados y en un 90% no estaban funcionando. Con el transcurrir de los días, la serenata fue aumentando hasta llegar a cuatro veces por día.

En Concepción recurren a la música como una terapia de recuperación

Fue fundamental

“Las alabanzas que me cantaba mi hijo me hacían muy bien, porque a esta enfermedad se le vence también con mente positiva. La serenata fue fundamental, me tocó el alma y el corazón. Me emocionó bastante porque la primera canción que interpretó fue mi favorita y eso me hizo muy bien. El estado de ánimo es importante”, sostuvo la mujer.

Agregó que gracias a Dios, a la oración de muchas personas y a todo el personal del hospital pudo salir del cuadro grave. Actualmente, se encuentra de reposo y realizando ejercicios respiratorios y fisioterapia para lograr su total recuperación.

La despedida

Fueron 35 años de matrimonio con Vidal Alcaraz. Mientras estaba en el servicio de urgencias y clínica médica sus hijos le decían a doña Isabel Genes que su marido estaba en terapia intensiva. Ya cuando fue trasladada a una sala de recuperación iniciaron el proceso para contarle la verdad a su mamá. Recurrieron a la oración y a un sacerdote para la contención y finalmente el lunes último le contaron la triste noticia.

El día en que falleció su esposo, Isabel Genes contó que soñó con él. “Le soñé cantándome la música ‘Te quiero’, de José Luis Perales, parecía una novela. Me quedo con ese recuerdo de mi marido”, dijo emocionada.