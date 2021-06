Estados Unidos centra en nuestro país su preocupación sobre la corrupción, dice Acevedo

En conversación con ABC Cardinal, Acevedo comentó que dialogaron sobre diversos temas con la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, en el encuentro de ayer en el Palacio de Gobierno. Afirmó que la principal preocupación del país norteamericano sobre el Paraguay es la lucha contra la corrupción, en miras a una recuperación pospandemia.

“La principal preocupación de la política exterior de Estados Unidos es que es fundamental para la recuperación económica la lucha contra la corrupción en todas sus expresiones”, sostuvo.

Así también, refirió que Nuland hizo hincapié en el lavado de dinero y el crimen transnacional. En ese contexto, Euclides manifestó que, pese a que no se requiere de una advertencia internacional, se asumió un compromiso con la representante estadounidense de trabajar en conjunto.

“El compromiso que asumimos es trabajar en conjunto, porque la lucha contra el lavado de dinero y el delito transnacional afecta a todo el mundo”, declaró.

Acevedo también indicó que Nuland tocó el tema del contrabando con las autoridades paraguayas, pero refirió que no se habló de casos particulares ni de ninguna persona. “No se habló de nadie en particular, al menos conmigo”, sostuvo.

No obstante, el canciller refirió que la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos “tiene una información bastante completa” sobre la situación de nuestro país. En ese sentido, indicó que -tras el encuentro de ayer- Nuland estaría “abordando de a poco” las diversas cuestiones con las autoridades pertinentes sobre los distintos temas.

Acotó que se llevó a cabo una cumbre multilateral en Cancillería con la representante estadounidense y diversas autoridades del Gobierno. Sin embargo, refirió que –llamativamente- la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no estuvo presente en ninguna de las reuniones con Nuland.

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que en la agenda de la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos no estaba ningún tema referente al Ministerio Público. “A lo mejor solamente por eso (no participó Quiñónez), no es que la fiscala general fue a propósito excluida. Creo que los temas no daban o por lo menos se darán en otras circunstancias. Puede ser que llame la atención, pero Quiñónez no formaba parte del plantel con el que Nuland quería conversar”, expresó.

Igualmente, Acevedo recalcó que “no hace falta advertencias ni fiscalías internacionales para que nos demos cuenta sobre dónde nos aprieta el zapato”, en alusión a los problemas políticos e institucionales que tiene nuestro país.

Un millón de dosis donadas al Paraguay

Victoria Nuland también aprovechó su visita a nuestro país para anunciar que el Gobierno estadounidense donará 1.000.000 de dosis de Pfizer a nuestro país. Asimismo, indicó que financiarán la construcción de cuatro hospitales campamento para apoyar la lucha contra el coronavirus. Además, señaló que otorgarán un nuevo crédito de US$ 125.000.000 para apoyar a las microempresas nacionales.