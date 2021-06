Secuestro en Concepción: apuntan a criminales de la ACA como autores

Anoche, un joven de 24 años llamado Jorge Manuel Ríos fue secuestrado por hombres armados que llegaron a la estancia “Dos Hermanos”, cuyo dueño es su padre. Los captores exigieron la suma de US$ 200.000 para liberarlo, instrucción que dejaron en una nota escrita en guaraní.

Lea más: Piden US$ 200 mil para liberar a joven en Puentesiño

Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, afirmó este martes que, si bien restan pericias caligráficas por hacer, está casi confirmado que fueron criminales de la ACA los que secuestraron a Ríos. Habló de un grupo de personas comandadas por los hermanos Marín López (no dio nombres de pila), que se habrían separado del EPP.

Cabe recordar que el 20 de noviembre del año pasado, uno de los hermanos, de nombre Esteban Marín Silva, de 36 años, fue abatido junto con Lucio Silva y Rodrigo Argüello en Concepción como parte de una redada contra el EPP.

Lea más: Confirman identidad de abatidos: Lucio Silva, Esteban Marín y Rodrigo Argüello

“Lo que se hizo fue una pericia caligráfica con otros escritos encontrados en la misma zona. Eso coincide plenamente. Se trataría de este grupo (ACA), conforme a elementos encontrados (…) Por los indicios, se trataría de este grupo (ACA). Los hermanos Marín López se desprendieron del EPP por una cuestión de liderazgo. Serían tres integrantes y, con los que reclutaron, serían 5 personas”, explicó.

El militar no entró en detalles sobre si la familia tenía o no el dinero para pagar el rescate. Solo se limitó a contar que los padres del secuestrado estaban en Ciudad del Este y su madre padece actualmente de COVID. “Ellos están en CDE, su mamá está con COVID, ellos no estaban en la estancia en ese momento. Jorge estaba con algunos peones en la estancia”, precisó, añadiendo que los criminales dejaron la nota en el mismo sitio en donde secuestraron a Ríos. “Que nosotros sepamos, no hubo contacto (por parte de los delincuentes). No hemos recibido una denuncia de que se hayan comunicado por otro medio”, sostuvo.

Apesteguía, sin embargo, sostuvo que las tareas del CODI “van por el camino correcto” y que, de no ser por las intervenciones que hacen, la zona “iba a ser un desastre”.

“Creemos que estamos en el camino correcto. Estamos en una tarea difícil. Estos grupos buscan desacreditar las acciones de las fuerzas de seguridad, poner a la población y a los medios en contra de las fuerzas (…) Prevenimos muchos casos de secuestros. Si no interveníamos iba a ser un desastre, como en Colombia, con zonas liberadas. Creo que en ningún país del mundo se logra evitar este tipo de acciones terroristas. Es difícil prevenir totalmente, pero estamos en el camino correcto”, finalizó.

Con Ríos secuestrado, son cuatro las personas privadas ilegítimamente de su libertad hasta hoy. A él se suman Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.