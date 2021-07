Carne paraguaya cubre la mitad del mercado chileno

El país trasandino importó este año de diversos mercados unas 104.599 toneladas de carne bovina, de las cuales Paraguay figura como principal proveedor y fue responsable del envío de unas 53.322 toneladas, lo que representan un 51% del total. Este volumen es muy superior al registrado durante el año pasado en el mismo periodo de tiempo, ya que representaron 33.969 toneladas, según señala el sitio https://apps.odepa.gob.cl.

Crecimiento de 9 puntos

El segundo proveedor de carne bovina de Chile es Brasil, con 29.982 toneladas (28,7%) y tercero, Argentina, con 15.527 toneladas (14,8%). El crecimiento de la carne paraguaya en el mercado chileno fue de 9 puntos porcentuales en comparación al 43,8% de incidencia que tenía en el mismo periodo de 2020.

Según la información de la ARP, por el crecimiento en el volumen comercializado por Paraguay y la mejora importante de los precios obtenidos en dicho mercado, los ingresos por envíos de carne a Chile lograron un crecimiento del 80,9%, al comparar los US$ 266,1 millones generados hasta mayo de este año, que superan en US$ 119,1 millones, los US$ 147,1 millones ingresados en el mismo periodo de año 2020.