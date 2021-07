EBY dice que la ejecución del programa de obras eléctricas, por US$ 95 millones, llega al 99,89%

En el informe que remitió el asesor de la Dirección Paraguaya de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Juan José Encina, recuerda que el 6 de mayo de 2005 fue suscrito el Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca entre la EBY y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), para la relocalización de obras de infraestructura afectadas por Yacyretá, cuyo objeto fue establecer las condiciones generales para la reposición de obras de infraestructura eléctrica de la ANDE, en la zona de afectación de Yacyretá y que fue el origen del Programa de Obras Eléctricas (POE) de la Margen Derecha de la EBY.

Para instrumentar este convenio, el Consejo de Administración de la EBY, por Resolución N° 3047/11 del 16 de febrero de 2011, aprobó el POE de la Margen Derecha y la creación de la partida presupuestaria para su financiamiento, asignándole US$ 95.000.000 para obras adjudicadas (desde el año 2011 hasta la fecha). La ejecución es del 99,89% en los departamentos de Ñeembucú, Itapúa y Misiones, destaca el informe del Ing. Encina.

Explica que la ejecución de 99,89% es con respecto al total de US$ 95.000.000 y se refiere a los montos asignados de las partidas presupuestarias disponibles para ser utilizadas en las obras a través de contratos. “Quiere decir que existe un saldo de US$ 104.500 que pueden ser aplicados a otras obras. La ejecución se refiere a la asignación de los montos disponibles a obras concretas. No se refiere a los pagos efectivos realizados a las empresas adjudicadas o por adjudicar. Esos montos deben ser gestionados para ser incluidos en el presupuesto de la EBY y en este caso, se consiguieron contratos para obras por debajo del monto estimado y de alguna manera se tuvo un ahorro de US$ 104.500 presupuestariamente”, añade.

El Ing. Encina indica que están pendientes de culminación las siguientes obras: La ampliación del patio de maniobras de 220 kV de la Subestación Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa, según Resolución N° 475/19. Fue adjudicada al Consorcio del Sur (Tecnoedil y Benito Roggio) con contrato firmado en fecha 02 de julio de 2019, por US$ 2.264.546 y tiene un avance del 25%.

También el mejoramiento de redes eléctricas en el casco urbano de Alberdi y refuerzo de alimentador de media tensión, en el departamento de Ñeembucú, según Resolución N° 1952/21, fueron adjudicados a la empresa Caldetec Ingeniería S.R.L. y está pendiente de la firma de contrato, por el monto de US$ 572.165.

Asimismo, en proceso el acondicionamiento de las estaciones de bombeo de la ciudad de Pilar, del departamento de Ñeembucú, según Resolución N° 1197/19. Tiene contrato firmado el 20 de enero de 2020, adjudicado a la empresa Ingelco S.R.L., por el monto de US$ 207.400 y cuyo avance es del 95%.

Finalmente indica que obras adicionales de infraestructura eléctricas que puedan ser incluidas en el POE de Yacyretá en el futuro, dependerán de las gestiones de ANDE ante la EBY y principalmente del saldo presupuestario que disponga la Margen Derecha de la EBY.

