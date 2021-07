Kattya González cree que por todo el dinero que ya se destinó a la FTC, ciudadanía merece explicaciones

Debido al desenlace que se obtuvo con el secuestro del joven de 24 años, Jorge Ríos, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, anunció que se convocó a representantes de las fuerzas de seguridad para el martes a las 09:00 horas y así recibir explicaciones sobre los últimos acontecimientos “y la poca acción” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Hemos convocado a representantes de las fuerzas de seguridad del país para este martes a la 09:00 hs; tras los últimos acontecimientos y la poca acción de las Fuerzas de Tarea Conjunta.



EL PAIS NECESITA RESPUESTAS INMEDIATAS! — Pedro Alliana (@AllianaPedro) July 4, 2021

Lea más: Trágico e inesperado final del secuestro de un joven

Sobre el desempeño de FTC en este secuestro, la diputada Kattya González, dijo que al respecto se está discutiendo una convocatoria entre los líderes de las bancadas y que están solicitando que esa convocatoria sea pública, porque muchas veces “bajo el pretexto del secreto de las investigaciones y de las estrategias”, pretenden hacer audiencias cerradas que en la época del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis ya no arrojó ningún resultado.

“Hoy ya no podemos seguir tolerando resoluciones genéricas que pretextan supuestas investigaciones que en realidad no arrojan resultados”, afirmó.

Lea más: “Daría mi vida por la de él”, dice madre de joven secuestrado en Puentesiño

Abdo y la deuda con la familia Ríos

En cuanto a Mario Abdo y la deuda que tiene con la familia Ríos por no haberlos mencionado en su tercer informe presidencial, la diputada opina que no basta con repudiar o solidarizarse.

“Yo creo que la mejor respuesta que le podemos dar a los familiares son acciones, en este momento el hecho de que el presidente se haya olvidado de mencionarlo, delata que su grupo ni siquiera releyó lo que escribieron para incluirlo”, reclamó.

Lea más: Plagio de Jorge Ríos se habría organizado en Brasil

Presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta

González resaltó que lo que sí fue un tema de debate en la última convocatoria reservada con los representantes de fuerzas de seguridad fue el presupuesto que se le destina a la FTC.

Según la diputada, los mismos habían afirmado que el monto es insuficiente para abordar acabadamente el crimen organizado, pero que tampoco hay una propuesta formal.

Lea más: Jorge Ríos fue ejecutado con arma de fuego, sostienen

“Si esto no sirve porque es demasiado poco, al final es una plata que está siendo desperdiciada porque no impacta en los resultados, entonces acá tenemos que tomar una decisión; o explicamos porqué no alcanza ese dinero ó, esto ya no tiene sentido cómo se está manejando, hasta hay quejas de corrupción por parte de los propios integrantes. Algún experto nos tiene que decir si esto es mucho, es poco o si realmente sirve. Si nosotros hacemos un acumulativo creo que podemos decir que estamos en deuda con la ciudadanía, ya de todo el dinero destinado. Y por otro lado el hecho de que no se haya transparentado”, finalizó.

Lea más: Suman fiscales a equipo que investiga el secuestro y muerte de Jorge Ríos