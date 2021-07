Informe presidencial: Abdo no mencionó a “Jorgito” entre secuestrados porque “no estaba confirmado el rapto”

En conversación con ABC Cardinal, Huttemann indicó que en el informe presidencial no se mencionó a Jorge Ríos entre los secuestrados porque no estaba confirmado que se trataba de un rapto por parte de los investigadores. “La medición que se había hecho en ese momento por los órganos de investigación es que todavía no estaba confirmado como para que sea mencionado”, sostuvo.

Sin embargo, varios de los investigadores informaron a los medios que, tras la pericia de la carta de rescate, se trataba del grupo criminal ACA-EP que había raptado al joven. Al respecto, el jefe de Gabinete remarcó que el Ejecutivo no recibió ninguna confirmación.

El jefe de Gabinete también descartó que Abdo Benítez haya obviado cuestiones referentes a la situación sanitaria del COVID-19, que ya se cobró más de 10.000 vidas. Afirmó que el Presidente mencionó en varias ocasiones a las víctimas del nuevo coronavirus.

Así también, señaló que el informe de gestión presidencial fue redactado en torno a un discurso y una línea argumental basados en el contexto de pandemia, por lo que dio a entender que no se omitió ninguna cuestión referente a la situación sanitaria. “Todo se ligó al contexto pandémico”, sostuvo.

Agregó que el discurso del mandatario se estructuró en base a lo dictado por la Constitución Nacional. “El discurso se tiene que estructurar conforme a lo que establece la Constitución, que menciona que se tiene que rendir cuentas de la gestión realizada, de la situación general del país y de los planes a futuro”, sostuvo.

Igualmente, Hutteman indicó que buscaron resumir el discurso referente a las obras, considerando las críticas previas que recibieron cuando se dio un informe muy detallado sobre la gestión.

Por otra parte, se comprometió a comprobar si el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, declaró ante un medio de prensa que estaba realizando asesoramiento a particulares.

Informe de gestión fue muy cuestionado

Abdo Benítez presentó su tercer informe de gestión el pasado lunes de 1 de julio. El jefe de Estado aprovechó la ocasión para hablar sobre las obras de su gestión y obvió algunos temas referentes –principalmente- a la seguridad interna.

Algunos legisladores cuestionaron el informe de gestión del mandatario, ya que consideraron que lo que declaró como situación país estaba muy alejado de la realidad. “Vive en las nubes”, fustigó el senador Sixto Pereira (FG).