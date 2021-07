Ampliar el estadio de fútbol de Encarnación no es prioridad en este momento, dice Nicanor

Con esta posición el alto funcionario responde a la negativa de la Liga Encarnacena de Fútbol (LEF) en aceptar la entrega formal de la obra. “En momentos que se deben destinar recursos a terapia intensiva, a pabellones de internación o la compra de medicamentos este tema no es prioritario”, fue el directo mensaje de Nicanor Duarte Frutos.

LEF rechazó estadio construido por EBY

El directivo no descartó que en un futuro se pueda ampliar a 30.000 y hasta 40.000 esa capacidad de espectadores, pero este no en este momento. Aclaró además que esa es una decisión que compete al Consejo de la EBY, y no a su director.

La dirigencia deportiva resolvió no aceptar el traspaso del estadio, porque faltan las 14.000 plazas para completar la capacidad de 30.000 espectadores que, afirman está acordado con la EBY, además del equipamiento de dos camerinos, un sistema de cámaras de seguridad, entre otros detalles.

El principal reclamo de la LEF es la ampliación de la capacidad de graderías a 30.000 lugares.