Qué tanto nos acercamos a que Paraguay supere la pandemia

No es fácil hablar aún del regreso de la normalidad tal como era antes del Covid, pero sí se puede hablar de un objetivo común que es el de estar más protegidos contra la enfermedad. Cuando llegue ese momento la Directora General de Redes del Ministerio de Salud, Leticia Pintos, refiere lo importante de mantener igualmente los cuidados.

Un clásico, como lo es la ronda de tereré con una sola guampa es una costumbre paraguaya y a la vez el foco de contagio no solo del SARS COV-2 sino que también de otros males respiratorios. Pintos fue tajante y dijo que ya no se podrá compartir la bombilla. También sugiere aprender a vivir con medidas que de por sí son útiles para evitar enfermarse. Citó como ejemplos el distanciamiento, no abrazarse efusivamente con personas que no son de nuestro entorno directo y el lavado de manos.

Así como en otros países donde lograron una alta inmunización, el uso de tapabocas ya se está dejando de lado en espacios al aire libre, Pintos no desecha que esa posibilidad también se replique en Paraguay desde la estación del verano.

Sin embargo hubo un tiempo en que veíamos lejos esta posibilidad porque el pico de casos era difícil predecir ante los descontroles y falta de gestión del gobierno. El país sufrío una de las peores tasas de mortalidad en el mundo.

Ahora, las estadísticas y la llegada de más vacunas están dando señales positivas

El reporte de ABC TV indicó que a la fecha fueron vacunadas aproximadamente 800 mil personas. Se registra un descenso de la cantidad de internados en sala común, pero no así en UTI. Otro factor interesante es que los adultos mayores están presentando síntomas leves y están los que tuvieron Covid y se curaron, generando en su organismo cierta inmunidad. Después de más de un mes donde la cifra de fallecidos no bajaba de 100 en estos días ese número va en paulatino descenso.

Se aclara que esta ilusión de un verano sin tapabocas dependerá del control de la pandemia, de que la gente se comporte, que este inmunizada y que el gobierno preste todos los servicios sanitarios que los paraguayos nos merecemos