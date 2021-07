Emocionante carrera contra el covid-19 se vive en el autódromo, destacan gremios

Se ve mucha alegría en la gente que está acudiendo al autódromo y también en los diversos otros vacunatorios del país, destacó la vicepresidente de la Federación de Mipymes del Paraguay (Fedemipymes), Sonia Cáceres. “Para nosotros la vacunación es sinónimo de reactivación económica, estamos muy contentos”, expresó.

Añadió que la Fedemipymes espera que esta carrera que inicia contra el virus en el autódromo Rubén Dumot sea constante, que los siguientes cargamentos de vacunas, las compradas, estén llegando también en breve; por ejemplo, las 350.000 dosis de la Pfizer y que se complete la millón de dosis con el correr de las semanas, indicó.

“Para nuestro gremio la emoción que hay en cada compatriota que se va a vacunar es muy importante, porque hay muchos que no pudieron llegar, porque no se tenía la vacuna. Hay gente que ha tenido que verle primero partir a un familiar, a un ser querido o un amigo para poder decir ahora sí a la vacunación”, reflexionó Cáceres. Agregó que con esto se podrá avanzar hacia la inmunización de rebaño, que es lo que se quiere para volver a trabajar, no solo desde los sectores de mipymes, sino para que todos podamos volver a tener una vida más normal.

Estamos muy esperanzados

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Oliver Gayet, destacó que en su gremio están muy esperanzados de que la actual vacunación masiva se pueda hacer realmente un “click” en la gente, para que haya una reactivación económica, para que la ciudadanía se sienta mucho más segura.

“Siempre estuvimos a favor de la inmunización masiva y esperamos que pueda ser masiva realmente, porque un millón de dosis todavía es poco; somos 7 millones de habitantes en el país, estamos con cerca de un millón de vacunados y tenemos que tratar de llegar a los dos millones de inmunizados, aunque lo ideal sería alcanzar las 4,5 millones de vacunados”, declaró Gayet.

Aunque opinó que estamos todavía lejos de la cifra esperada, destacó que al parecer ya hay un espíritu mucho mejor ahora y el sector ya se encuentra en un 65% en el ritmo que estaba antes de la pandemia.

El líder del ramo de la gastronomía refirió que desde el punto de vista del empleo, actualmente hay menor cantidad de suspendidos, porque renunció mucha gente de las empresas, presumiblemente para poder iniciar emprendimientos por cuenta propia, debido posiblemente a que la mitad del salario que les pagaba IPS no les era suficiente. “En este momento hay más despedidos o renuncias que suspendidos de lo que era respecto al inicio de la pandemia”, indicó.

No debemos relajarnos, advierte UGP

A su vez, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, opinó que la vacunación masiva es vital para poder empezar a encaminar la salida de la crisis de salud generada por la pandemia, con sus secuelas de enfermos y familias que perdieron a seres queridos.

“No se deben relajar los cuidados ni las medidas preventivas, pero es fundamental avanzar en la vacunación para estar más protegidos. Cada persona vacunada es una vida más resguardada. La vacunación masiva es el fundamento para ir retomando las actividades de manera más segura”, manifestó Cristaldo.

Tremendamente auspicioso, califica ARP

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, enfatizó que el lanzamiento de la vacunación masiva en el autódromo Víctor Rubén Dumot, es un hecho tremendamente auspicioso para todos los sectores del país. “Esperamos que con este programa que llevan adelante las autoridades sanitarias del país se pueda volver lo antes posible a las actividades normales y que se puedan reactivar todos aquellos sectores de la economía que han sido mucho más golpeados que el nuestro”, expresó el principal referente de la ganadería.

Refirió que el campo no paró, pero al ser los problemas de la economía nacional transversales a todos, la pandemia afecta finalmente a la totalidad.

“Con una cantidad importante de la población que logre alcanzar por medio de la vacunación la inmunidad al temible virus, sumado a la cantidad de contagiados que tuvimos en los últimos tiempos en esta última oleada, esperamos que se descomprima la crítica situación del sistema de sanitario del país y que disminuyan los problemas de salud, que tantas muertes han causado, tanto dolor y tanto sufrimiento a las familias en el país”, señaló Galli.

Comentó que así como todos los que han sufrido el embate de este virus y tenido que pasar por el hospital, puede afirmar que es una experiencia tremendamente difícil. “Tenemos que hacer fuerza entre todos, dejar de un lado las críticas y ver cada uno lo que pueda aportar”, propuso.

Finalmente, enfatizó que la gente debe tomar conciencia, de que si no se vacuna se enfermará grave y también pone en riesgo a los demás. “Entre todos podremos salir juntos de esto”, sentenció.

UIP: piden que industrias y empresas colaboren

Otro líder empresarial consultado sobre la vacunación masiva, el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Ing. Enrique Duarte, manifestó que su gremio ha dado instrucciones a las industrias socias y también propuesto a las empresas de los diferentes sectores y ramos de la economía, para que apoyen con todo lo necesario, incluso con logística para facilitar la vacunación de sus colaboradores.

Destacó que con el lanzamiento de la carrera masiva contra el covid-19, hoy en el autódromo Víctor Rubén Dumot, se vio a mucha gente contenta y entusiasmada al alcanzar la primera meta, lo que ya produjo un ligero cambio en la percepción general de la población, lo que a su vez podrá beneficiar a la economía y a la generación de oportunidades de trabajo, que es lo que se necesita ahora.

También mencionó que ojalá se puede apretar más el acelerador en esta carrera y muy pronto podamos estar en Paraguay como esa gente que estuvo en la final de la Eurocopa o en los partidos del campeonato de Wimbledon, donde vimos la reactivación de las actividades deportivas con presencia de mucho público.

“Sería ideal que esta situación que se genera con la vacunación masiva se pueda convertir en tendencia por mucho tiempo, porque el país necesita que la gente tenga salud para poder trabajar, porque las ayudas del IPS no son suficientes”, dijo.