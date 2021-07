Respuestas a dudas que surgen en el segundo día de vacunación masiva

¿Si tengo más de 49 años igual puedo ir a vacunarme?

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Héctor Castro, reconoció que el flyer no es muy claro pues no específica que igual pueden acudir los que son de otra franja etaria. Entonces dejó en claro que sí están habilitados los que son mayores de 49 años. Lo que pide es que se tenga en cuenta la terminación de cédula para asistir al vacunatorio.

¿Embarazadas están incluidas en esta semana de inmunización?

Sí pueden ser vacunadas con el nuevo grupo habilitado y los mayores de 49 años. Castro pide tener en cuenta que vayan a centros donde la espera no sea muy larga como en el autodromo. Además indicó que igual pueden recibir las dosis de la plataforma Pfizer no solo la de Moderna como era en un principio. La exigencia es que tengan 18 años de edad y estén con 20 semanas de gestación. No se tendrá en cuenta la terminación de cédula y se pide que se les de lugar de preferencia por su condición.

¿Qué falta para inmunizar al grupo de 12 a 17 años con enfermedad de base?

El referente de Salud reiteró que esta semana se habilitará la inscripción y se comunicará la fecha exacta para que se apliquen los biológicos. Días atrás, Castro mencionó que cuentan con una lista de qué patologías debe presentar el interesado y que se pretende un día exclusivo para ellos.

¿Qué tan viable es la combinación de plataformas para aplicar la segunda dosis?

El doctor Castro habló de que está bastante avanzada la posibilidad y que se evalúa con el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones. Si por ejemplo la personas se vacunan con Astrazeneca en su primera dosis, la segunda podría ser con la Pfizer.

Con relación a la Sputnik V prefirió ser más cauteloso por el tema de los componentes que son diferentes entre el 1 y el 2. Esperan que con la llegada de las nuevas que sean del componente 2 ya pueda aplicarse la segunda a los inoculados a finales del mes de mayo.

¿Qué procedimiento deben hacer los extranjeros para inmunizarse?

Este sector debe inscribirse, luego tiene que consultar su registro en la página www.vacunate.gov.py, y ahí debería salirle una leyenda que indica que ya está validado para vacunarse. Esto beneficia a los que tienen 35 años en adelante.

Desde el PAI están valorando que aquellos que se vacunaron en el exterior con otra plataforma que no sea la Sputnik V, en Paraguay puedan completar la segunda dosis con Pfizer. Los que, por ejemplo, se aplicaron con Pfizer en Estados Unidos deben presentar en nuestro país su carnet para acceder a la segunda de Pfizer. Pide que se registren también en la página para la segunda dosis.

¿Cómo continúa el proceso en los casos de vulnerables?

Para la próxima semana se analiza que a aquellos vulnerables pendientes que tuvieron una semana exclusiva, tengan otra vez chances de vacunarse. Sobre bajar más la franja etaria prefirió no responde con precisión y se limitó a decir que ahora la meta es utilizar las 500 mil vacunas disponibles con los que están habilitados.

