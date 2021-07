Joven denuncia que Fiscalía supuestamente la embreta para arreglar con su victimario

El caso data de la noche del 23 de setiembre del año 2018, cuando la joven, identificada como Meli, le pidió a un hombre que se saliera de su entrada para vehículos donde había estacionado en forma incorrecta. Este, lejos de mostrar respeto, supuestamente reaccionó con una agresión inexplicable, y amagó con atropellar a la mujer, quien a su vez arrancó el decorativo del vehículo. Esto hizo que el presunto agresor la patee y golpee antes de marcharse.

Si bien ella esa misma noche hizo la denuncia a la comisaría de su zona, cuenta que las autoridades la ignoraron y todo siguió igual. En ese momento, ella se conformó con hacer una denuncia pública a través de las redes sociales y escrachar al hombre. El caso se viralizó tanto en las redes sociales e incluso en la prensa, tanto, que finalmente la Fiscalía se hizo eco y actuó de oficio, iniciando una demanda contra el sujeto.

Mañana es el juicio

El proceso demoró estos tres años, hasta que finalmente, le dieron fecha de juicio oral y público al caso. El juzgamiento es el jueves 15 de julio, pero llamativamente, un día antes, la víctima denunció a través de su cuenta de Twitter que la fiscala del caso la llamó por teléfono a “recomendarle” que mejor “arregle” con su agresor para no llegar a juicio. La investigadora del caso le dijo incluso que si no accedía a este arreglo, ella saldría perdiendo, pues se absolvería al hombre y este la podría contrademandar por daños y perjuicios, ya que ella, supuestamente, no tiene pruebas (ni diagnóstico médico ni evaluación sicológica) para demostrar la agresión.

Agresor quiere dar G. 5 millones

El “arreglo” que le ofrece la defensa de su presunto agresor, y que la fiscala alentó a Meli a aceptar, es por la suma de G. 5.000.000, pero la joven dice que ahora exige justicia. En todo caso, sostiene que aceptará una compensación económica por todo lo que tuvo que gastar en terapia sicológica desde que fue violentada, por la ansiedad y estrés que tuvo que soportar no solo con el golpe, sino con todo este largo proceso.

Meli dice que realizó un cálculo estimativo y que sus gastos en consultas sicológicas ascienden a G. 15.000.000. Si no le ofrecen esa suma, ella prefiere ir a juicio y al menos intentar la anhelada justicia.

Meli insiste en que en un principio ella no hizo la denuncia, y que se hubiera conformado con un escrache en las redes sociales para el hombre violento. Pero, teniendo en cuenta que supuestamente la Fiscalía fue la que tomó su caso de oficio, y tuvo que pasar por tres años de audiencias interminables, la víctima reconoce que cambió de parecer, y que ahora sí desea llegar hasta las últimas consecuencias.

Le dicen que “se equivocó”

El argumento que le dio la fiscala fue que ella “se equivocó”, pues debía haber hecho una demanda privada, y no dejar que el Ministerio Público lleve la demanda pública. Por lo tanto, según la investigadora, la demanda está “mal planteada”.

Indignada, la joven repudia que el sistema judicial ahora la esté embretando para que acceda a un “trato” con quien la agredió y le generó traumas.

La mujer finalizó el hilo asegurando que mañana se presentará al juicio y cuando le den espacio para hablar, contará detalladamente el calvario por el que tuvo que pasar. Su historia fue viralizada en redes sociales nuevamente este miércoles.