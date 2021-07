Senado trata hoy US$ 365 millones más para planes

La Cámara de Senadores se reune hoy, desde las 09:00, en sesión ordinaria y entre sus principales puntos en el orden del día figura el tratamiento del Proyecto de Ley “que establece medidas transitorias de Consolidación Económica y de Contención Social, para mitigar el Impacto de la Pandemia”.

Se trata de un paquete remitido por el Ejecutivo de US$ 365 millones para desarrollar y dar continuidad a programas sociales y otros.

De la cifra, unos US$ 262 millones van a Salud y Programas sociales; US$ 45 millones al IPS; US$ 8 millones a exoneración de servicios básicos, US$ 20 millones a Mipymes; US$ 25 millones al Fogapy; US$ 3 millones a la SEN y US$ 2 millones a subsidios a trabajadores independientes.

Esta ley requerirá, finalmente, de US$ 365 millones, de los cuales se prevé que US$ 25 millones provengan de nueva deuda, US$ 90 millones de reasignaciones del PGN y el restante US$ 250 millones de un aporte que haría Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio.

Por otro lado, también se analizará el proyecto que establece un Régimen Transitorio de Aportación a IPS, dirigida a empresas de transporte terrestre de pasajeros.

A pedido del Salyn Buzarquis (PLRA) también se estudiarán proyectos de declaración por el cual Paraguay agradece al Gobierno de EE.UU. por la donación del millón de vacunas Pfizer y al gobierno de Qatar por la donación de 400.000 vacunas Moderna.

En otro punto, el pleno también analizará la designación de nuevos representantes, titular y suplente, ante el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de crear las ternas de fiscales, fiscal general, jueces y ministros de Corte, entre otros cargos. Los actuales son: Juan “Ancho” Ramírez (titular) y Blas Lanzoni (suplente).

Este cambio en el Consejo de la Magistratura se da en el marco del acuerdo para reelegir a Oscar Salomón (ANR, Añetete) como titular del Senado y para rechazar la pérdida de investidura o blanquear a los procesados Javier Zacarías Irún (excartista) y Rodolfo Friedmann (Añetete) y al cuestionado Sixto Pereira (Frente Guasu)

Ley de suplencia, vigente

Por otro lado, el Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley que reglamenta la suplencia en la Cámara Alta. La norma plantea que el senador reemplazante sea del mismo partido. Para ello, las 30 suplencias serán distribuidas en proporción a los 45 senadores titulares. La intención es evitar que los curules de las minorías sean absorbidos por la ANR, el PLRA o el FG.

