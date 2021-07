Comerciantes de Nanawa piden procesos más ágiles para superar la pandemia

En contacto con ABC, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Nanawa, Marta Rodríguez, dijo que la gente esperó demasiado el subsidio de frontera y que el “Gobierno de la gente” jugó con la gente, que suman aproximadamente 420 comerciantes afectados en la zona.

“Fue muy difícil la situación porque se esperó mucho el subsidio de frontera, me da pena cómo el ’Gobierno de la gente’ jugó con la gente. Pasaron muchos meses y estamos esperando ser vacunados para ver nuestra hoja de ruta. Muchos ya tienen deudas acumuladas de demasiado tiempo, otros ya no sostienen. El tema de la mesa de negociación del subsidio fue todo un ‘suicidio de frontera’”, comentó.

Sostuvo que hubo muchas reuniones con las autoridades y pocas soluciones, además de haber instado al Viceministerio de Comercio a dejar las oficinas e ir a recorrer el lugar. Explicó que temen que la concurrencia de los clientes argentinos ya no sea la misma cuando se dé una apertura total de frontera.

“Es muy importante que si quieren reactivar con los comerciantes, que nos vuelvan a inyectar un poco de capital, pero el problema es que todos se encuentran en Informconf. El segundo punto es que ese proceso de que llegue aire de plata para que puedas comprar tu mercadería y poder volver a tener un pequeño negocio es muy lento”, lamentó.

Con esta situación que provocó la pandemia, los comerciantes se vieron obligados a rematar la mercadería que se le quedó parada para pagar las deudas que ya tenían con las entidades financieras y, el resto, fue para comer el día a día.

La titular de la asociación hizo hincapié en que solamente abrir el comercio no es la solución, ya que deben estar preparados para esto con contenido para vender, ya que no sirve poder abrir y no poder vender lo que antes les daba de comer.

“La ayuda del Gobierno tardó demasiado en llegar, es más difícil este proceso si no nos ayudan. A fin de año la gente ya remató sus cosas, ahora ya no tiene nada que rematar”, agregó.

En cuanto a la ayuda económica, detalló que con Pytyvõ se cumplieron dos pagos de G. 500.000 para los trabajadores informales y lo que corresponde a los formales, se realizaron dos pagos de salario mínimo y queda un pago pendiente.

