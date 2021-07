Mecanismo Covax: Canciller Acevedo insiste en que demanda no es la solución

El canciller Euclides Acevedo reiteró esta mañana que una demanda o el retiro del monto (US$ 31.051.348) entregado al mecanismo Covax por las vacunas anticovid no es la solución ante la no llegada de las dosis acordadas. Insiste en que esperar y exigir los lotes es lo más acertado.