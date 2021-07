Froilán Peralta vuelve a “chicanear” y logra posponer arranque de su juicio

Peralta está procesado por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible (cobro indebido de honorarios) y Martínez -conocida como la “comepapeles”- por estafa y apropiación, informó Antonia Delvalle, corresponsal de ABC Color.

El pedido de postergación lo hizo Juan Villalba, abogado de Peralta, quien argumentó que el tribunal no notificó a las partes de la rotación de uno de sus integrantes; es decir, Carolina Silvera Arza en reemplazo del Dr. Miguel Ruiz. Los demás integrantes son Leticia Fracchi y Javier Sapena (presidente). El juicio debía iniciarse luego de cuatro años de actos dilatorios en el Juzgado de Fernando de la Mora.

Lea más: Juicio a Froilán Peralta y la “comepapeles” se aplaza para el 20 de julio

Tanto Peralta como Martínez fueron procesados porque supuestamente el exrector repartió rubros docentes entre sus allegados, incluso a decanos de facultades. Esto motivó en el surgimiento del movimiento “#UNANoTeCalles” en 2015.

Una de las primeras en renunciar fue Tatiana Cogliolo, secretaria del exrector, quien fue designada como profesora de Ciencias Veterinarias siendo maestra parvularia, tenía un sueldo mensual de G. 12.600.000 y habían realizado 14 viajes en menos de un año, entre otros hechos de corrupción denunciados.

Lea más: Esperan que los vínculos políticos no tengan injerencia en juicio a Froilán

El fiscal Luis Said, que interviene en el caso, dijo que este cambio no debió tener incidencia en el inicio, pero que de igual forma se allanaron al pedido porque el reagendamiento es en una fecha próxima y que no se perdería mucho tiempo para que inicie el proceso.

Lea más: Rechazan trasmitir juicio oral al exrector Froilán y la “comepapeles”

Juan Villalba, defensor de Peralta, dijo que fue una “sorpresa” encontrarse con la jueza Silvera Arza en vez del Dr. Ruiz y que tienen que estudiar si hay agravio en el caso. “Nos encontramos con una nueva magistrada (…) tenemos que estudiar la competencia de la magistrada”, dijo el abogado, deslizando que podrían impulsar una “inhibición, recusación o excusación”.