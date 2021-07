Si se cambian acuerdos sobre compensación y transferencia de potencia aumentarían ganancias del Paraguay en Itaipú, según documento del FMI

La conclusión deriva del documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado por Natasha Che, titulado Macroeconomic Impact of the Itaipú Treaty Review for Paraguay, que el organismo multilateral publicó recientemente.

Otra conclusión destacable es el siguiente, que “el desarrollo sostenible demanda un cambio en el modelo de exportación de Paraguay, pasando de exportaciones directas de energía a la utilización de energía barata para el desarrollo de sectores productivos domésticos”.

Natsha Che, añade una frase que mucho se parece a una perogrullada, pero que lamentablemente las administraciones de turno del país la ignoran “el impacto de los ingresos de Itaipú en el crecimiento dependerá de cómo exactamente se gaste el dinero”.

“No deberían ser vistos como un atajo”

La autora del informe del FMI agrega algo que, aparentemente, todos los saben pero lamentablemente lo divorcian de la práctica, “los ingresos extras de Itaipú no deberían ser vistos como un atajo para resolver los desafíos de desarrollo del país. Investigaciones pasadas han demostrado que, contrariamente a lo que se intuye, las ganancias caídas del cielo por recursos naturales a meno no mejoran la situación económica del país, sin instituciones de calidad y buena gobernanza pública para asegurar que esas ganancia sean manejadas y gastadas sabiamente”.

Recuerda la experta que si los ingresos “van a ser un simple agregado del total de las recaudaciones fiscales, entonces no hay un efecto especial en el crecimiento que comentar- solo hay que aplicar el multiplicador de los gastos fiscales en general”.

En ese sentido agrega que “el consenso en la literatura económica es que los gastos en inversión pública generalmente tienen un multiplicador mayor que otros tipos de gastos fiscales. Como referencia, el Reporte Económico Regional para América Latina y el Caribe (2018) del FMI estima para la región que el incremento de un punto porcentual del PIB en inversión pública genera un incremento del 0,5 por ciento en el producto en el corto plazo, y hasta 1,5 punto porcentual acumulativo en el producto total después de 2 años”.

Implicancias de la revisión

La analista dice que “la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú podría tener implicancias macroeconómicas significativas para Paraguay . La finalización del reembolso de la deuda de la represa de Itaipú llevará a una reducción del costo de la binacional”.

El hecho apuntado, según señala Natasha Che, “puede beneficiar las posiciones fiscales tanto de Paraguay como de Brasil (la ganancia para Paraguay podría ser de más del 2 por ciento del PIB, si la reducción del costo de Itaipú es totalmente trasladada a los dos países socios, sin cambios en los precios de la energía).

... O podría resultar en una reducción de costos para ambas economías domésticas (o cualquier combinación lineal entre mayor ingreso fiscal y reducción de costos).

Pasar la reducción de costo directamente a la economía doméstica a través de una mejorada infraestructura de energía y una reducida tarifa de la energía podría ser un modo eficiente de distribuir la ganancia entre la población y ayudar al sector privado a desarrollarse”.