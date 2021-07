Salud: médicos no emitirán certificados a menores en vacunatorios

Además de presentarse acompañados por un adulto que deberá firmar el consentimiento informado, otros de los requisitos que los adolescentes de entre 12 y 17 años con enfermedades de base deben cumplir para inmunizarse, son: la presentación de la cédula de identidad (tanto del adolescente como del adulto responsable), los adolescentes deben estar registrados en el portal www.vacunate.gov.py, fotocopia del certificado de nacimiento o libreta de familia, y en el caso del tutor o guarda temporal, la fotocopia de la resolución judicial.

Salud recordó que en los vacunatorios no se expedirán certificados médicos en esta ocasión. “Reconocemos que el aviso de hoy es un poco tardío, pero aún así en lo que insistimos muchisimo es que lleven sobre todo el formulario del adolescente firmado por el médico que trata esa patología y que vaya con el padre o la madre con la cédula de identidad”, afirmó por su parte Dra. Zully Suárez, direcctora de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Suárez comentó que con lo que serán más exigentes es con el certificado médico que avale la enfermedad de base, y que las particularidades que se presenten con las restantes documentaciones referentes a la identidad del menor como de sus padres o tutores lo intentarán considerar en conjunto con representantes de la Defensoría de la Niñez y el Registro Civil en los mismos vacunatorios.

“Que los inconvenientes sobre la documentación no sea un inconveniente, porque el bien supremo es la vacunación de los adolescentes. Entonces que se vayan tranquilos, que en ese momento se va a solucionar cualquier tipo de inconveniente lo más que se pueda, porque sabemos que muchas veces escapan varias situaciones, pero estamos previendo para que todo esos se pueda minimizar con la presencia de los representantes de la Defensoría y el Registro”, apuntó la directora de Salud Integral de niños y adolescentes.

Comunicación a última hora generó confusión

Entre las series de confusiones y complicaciones, con trámites de última hora requeridos por Salud, destaca que incluso inicialmente se comunicó que el vacunatorio del autódromo Rubén Dumót (ex Aratirí) no inmunizaría a los adolescentes, lo cual finalmente se revirtió.

Si bien el Ministerio de Salud comunicó finalmente que no rechazarán a adolescentes que se presenten en el sitio, no recomiendan asistir a ese vacunatorio al no tener facilidades de atención en el caso de reacciones adversas, considerando que son adolescentes con enfermedades de base.

En el siguiente documento se pueden apreciar los vacunatorios y horarios en los que operán los mismos.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctor Héctor Castro, indicó que en este sector de la población, están registrados 29.000 adolescentes, pero la estimación es de 50.000. Salud espera vacunar a estos 50.000 adolescentes con factores de riesgo con la primera dosis anticovid.

Enfermedades de base

Conforme a lo establecido por la regencia sanitaria, se tendrá en cuenta como enfermedades de base: 1- Enfermedades endocrinológicas. Síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome metabólico, ovario poliquístico (con estudio de imagen), raquitismo y osteogénesis imperfecta.

2- Cardiopatías asociadas con malformaciones no resueltas, cardiopatías con repercusión hemodinámica, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, cardiopatías asociadas a trastornos arritmogénicos en tratamiento o bloqueos con marcapasos, miocardiopatías hipertróficas, enfermedad de Kawasaki, cardiopatías congénitas con defectos residuales.

3- Asma en tratamiento de difícil control, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, EPOC, broncodisplasia pulmonar, enfermedades restrictivas (malformaciones severas de la caja torácica), tuberculosis y malformaciones congénitas pulmonares.

4- Adolescentes con cáncer y tumores. Esplenectomía, asplenia funcional, anemia hemolítica, anemia aplásica congénita y adquirido, síndrome hemofagocítico, neutropenias, hemofilias y síndrome purpúrico.

5- Lupus, artritis idiopática juvenil, dermatomiositis, esclerodermia, antecedentes de enfermedad de Kawasaki, otras enfermedades de base autoinmune, vasculitis, encefalitis, hepatitis, Psoriasis, enfermedades ampollares mucocutáneas, asociados a trastornos autoinmunes.

6- Encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE), autismo severo, enfermedades neurodegenerativas, con discapacidad psicosocial y epilepsia.

7- Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Pacientes en tratamiento inmunosupresor con corticoides (más de 1 mes)

8- Síndrome de Down, Turner, Klinefelter, Prader Willi y otras cromosopatías, Enfermedades de depósito, errores innatos del metabolismo, enfermedades lisosomales.