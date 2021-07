Habilitan vacunatorios para adolescentes con patologías en el Chaco

En la jornada de vacunación, denominada ¨Día A¨ todos los adolescentes de 12 a 17 años, con enfermedades de base, podrán acceder a la vacunación tanto en el Polideportivo de Villa Choferes del Chaco como en el Polideportivo de Mariscal Estigarribia y deben estar registrados en la plataforma http://www.vacunate.gov.py además de presentar el certificado médico de diagnóstico. La atención será de 7:00 a 17:00 horas y no existirá limitación de números de cédula de identidad. Los padres o tutores pueden llevar algún estudio que demuestre la patología,

Salud aguarda inmunizar 50.000 adolescentes con comorbilidades

Por otra parte, Salud Pública aclaró que es importante referir que las vacunas contra el covid-19 cuentan con autorización para uso de emergencia, no son vacunas del programa regular, por lo que requiere autorización de padres o tutores. Recientemente, las autoridades sanitarias consensuaron una lista de enfermedades de base que se tendrán en cuenta para aplicar la vacuna a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años. El listado se divide en ocho apartados: enfermedades endocrinológicas, cardiopatías asociadas a malformaciones no resueltas, asma en tratamiento de difícil control, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, adolescentes con cáncer y tumores, Lupus, artritis idiopática juvenil, síndrome de Down, entre otros.