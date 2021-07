¿Qué pasa si los padres autorizan la vacunación, pero el adolescente no quiere hacerlo?

“El que va a decidir si se le vacuna o no será el juez a través de una medida cautelar. Esto es así porque hoy en día la vacuna contra el coronavirus no está entre las obligatorias, entonces no se puede hacer nada contra los padres que no quieran y no se les puede obligar”, explicó Edgar Ríos, defensor público adjunto.

Consultado acerca de si ya se registraron algunos inconvenientes en los que tuvieron que intervenir, el profesional indicó: “Hubo inconvenientes desde temprano, pero la mayoría de las casos son de adolescentes que acuden con tíos y tías porque sus padres no pudieron acompañarlos; también existe la falta de certificado de nacimiento, por eso les pedimos a todos los padres y tutores que se acerquen con este documento requerido”.

Además de haberse inscripto en www.vacunate.gov.py, los adolescentes deben presentar cédula de identidad, así como el adulto responsable, certificado de nacimiento y certificado médico que indique la enfermedad de base que padece el joven.

Según el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), hasta ayer eran alrededor de 30.000 los adolescentes de entre 12 y 17 años que ya se habían inscripto para aplicarse la anticovid.

La ministra de la Defensoría Pública, Lorena Segovia, dispuso que varios equipos de funcionarios estén en los puestos de inmunización para el especial Día “A” en caso de que aparezca algún inconveniente legal con las documentaciones para que el menor sea vacunado.