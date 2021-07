Delta: se confirmaron seis casos y ya hay una posible circulación comunitaria

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) informó ayer el ingreso al país de la variante Delta del SARS-CoV-2. Hay seis casos de este linaje confirmados con estudios laboratoriales.

El doctor Guillermo Sequera, director de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, informó que hay una “alta sospecha” de que la mutación del virus ya esté “circulando a nivel comunitario”.

En conferencia de prensa, el eppidemiólogo detalló que de los seis casos confirmados, uno no está relacionado a viajes recientes fuera del país.

Según dijo Sequera, tres casos corresponden a residentes de Asunción y otros tres a personas domiciliadas en el departamento Central.

“Todos los días estamos pendientes de posibles casos positivos. Ya vimos muchos sospechosos procedentes del extranjero que se envían a Secuencia. Hoy (ayer) nos confirmaron de seis casos positivos para Delta; tres corresponden a Asunción y tres a Central, uno es de Fernando de la Mora y dos de San Lorenzo. De estos, uno, corroborado en el barrio Sajonia, no está relacionado -según nuestro primer sondeo- a ningún viaje. Esta persona no viajó y no tiene en su entorno familiar ni laboral alguien que haya salido del país. Entonces estamos ante una alta sospecha de una circulación comunitaria”, explicó.

El profesional resaltó que se seguirá investigando en el entorno del contagiado de Sajonia para confirmar la circulación local de la mutación. Mencionó que también los familiares de esta persona “están enfermos”.

Sequera contó también que los infectados con la nueva variante de covid tienen entre 24 a 31 años y que uno de ellos está internado. “Ninguno está grave y uno está internado”, sostuvo.

El director de Vigilancia de la Salud mencionó también que las muestras confirmadas ayer, según secuenciación genómica, fueron tomadas entre el 6 y 7 de julio.

El proceso se secuenciación genómica tiene una duración de por lo menos siete días luego de pasar por un proceso de tamización.

Instaron a la vacunación

¿Qué hacer ante el ingreso de esta varfiante? “La vacunación es la respuesta”, afirmó el director de Vigilancia de la Salud, quien insistió en la importancia de la inoculación contra el covid-19. Reiteró que todas las plataformas son seguras y efectivas y que a medida que se avance con la inmunización, el impacto de cualquier variante será menor.

Sequera insistió también en la importancia de seguir aplicando los cuidados preventivos contra el virus.

