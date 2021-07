El canciller dio a entender que sería ya el próximo gobierno el que negocie la revisión del Anexo C

“Hay suficientes instrumentos para que el próximo gobierno sea el que negocie realmente. En el 2023 se van a empezar las negociaciones conforme a lo establecido en el tratado”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo.

De esta manera dio a entender que ya no será durante el mandato de Mario Abdo Benítez que se dará inicio a este proceso, tal como el gobierno pretendía.

Sobre la solicitud que hizo la Cancillería de empezar antes, el ministro respondió que “de empezar a hablar y hasta el momento, tenemos la respuesta de los brasileros de que sí quieren hablar, pero hasta ahora no hablan”.

Agregó: “Yo negocio con alguien que se anime a sentarse a hablar. De momento dice: sí, me quiero sentar, pero no me dice todavía cuándo ni donde. Espero que sea en breve”.

Tarifa para el 2022

Acerca de cuál es la posición del gobierno respecto a la tarifa de Itaipú para el 2022, que deberá negociarse en los próximos meses, ya que habrá una disminución del monto de la deuda de Itaipú a pagar el próximo año, Acevedo señaló que la propuesta será mantener la tarifa en US$ 22,60 kW/mes para el presupuesto de la binacional y ver elementos de compensación, o en todo caso, bajar lo mínimo.

“Mucha gente dice que no hay posición. Claro que hay una posición clara en el gobierno, que es defender los intereses nacionales, y eso es ‘bueno, discutamos, ¿vamos a mantener la tarifa en 22,60, vamos a disminuir?’. Esas son propias de la negociación”, apuntó.

Añadió que la negociación supone una posición en contra de otra y sacar una posición razonable y que beneficie a ambos, porque sino no sería negociación, sería una imposición. “Nosotros no queremos que nadie nos imponga, y tampoco nosotros podemos imponer arbitrariamente nada”, mencionó.

Los negociadores

Acevedo indicó que no hay todavía un Equipo Negociador para la revisión del Anexo C en Paraguay. “Está mal esa palabra de Equipo Negociador. Acá no se negoció nada todavía. Se está preparando la carpeta de negociación que va a estar a cargo de los negociadores. De momento, los negociadores son la ANDE e Itaipú, Consejo y directorio. Todavía no forman parte de esta parte del proceso las altas partes contratantes”, aseguró.

Explicó que la Cancillería en este proceso es “un animador del debate. Es la búsqueda de consenso de cara a una propuesta concreta”.

Informe de la Contraloría

Sobre la importancia del informe final de la auditoría a la deuda de Itaipú, presentada hace una semana por la Contraloría General de la República, el canciller reiteró que es un elemento más para la revisión de todo el tratado en sí. “Vamos a verificar si ha habido violación del tratado y eso lo tiene que dictaminar el Ministerio Público y eventualmente un juez, pero mientras tanto se inicia un proceso de esclarecimiento de una duda peligrosa como la que tenemos ahora”, puntualizó.

