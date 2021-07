Variante Delta del covid-19 es más contagiosa, pero no más agresiva

El viernes, el Ministerio de Salud informó que estudios laboratoriales confirmaron seis casos de la variante Delta del covid-19 en nuestro país, tres en Central y tres de Asunción. Uno de ellos en un paciente del barrio Sajonia que en principio no viajó al exterior ni tuvo contactos con nadie que lo hubiese hecho.

El director de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, había dicho que el caso de Sajonia está teniendo seguimiento atendiendo la “alta sospecha” de que se trate de una circulación comunitaria. Sequera señaló ayer que no se confirmaron más casos de la variante Delta por el momento.

La variante Delta del SARS-CoV-2, denominada también como B.1.617.2, se originó en la India y fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de la lista de “variantes preocupantes”. Las primeras muestras fueron documentadas en octubre del 2020, pero recién en abril empezó a ser foco de atención de la OMS, que ya la declaró de preocupación.

Esta clasificación se debe al aumento de transmisibilidad de esta variante en comparación a las otras mutaciones conocidas, como la Alfa (británica) y la Gamma (brasilera).

El doctor Mario Martínez, director general del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) y docente en la Facultad de Ciencias Médicas - UNA, explicó a ABC que acorde a las primeras investigaciones, este linaje es 50% más transmisible que la variante alfa. Indicó que debido a ese alto nivel de transmisión, su ingreso al país podría causar estragos, pese a que la vacunación está avanzando.

“Se puede confirmar que tiene una mayor transmisibilidad, es más contagiosa que las demás variantes con las que se puede comparar, incluida la P.1 o Manaos. Se está viendo incluso que en países que ya tienen una inmunización por encima el 70% esta variante está causando nuevos brotes y aumento de casos”, advirtió Martínez.

Sin embargo, el nivel de gravedad y letalidad de la variante Delta es similar a todas las demás, aclaró el especialista. “Hasta ahora no se ve que cause mayor letalidad, pero la transmisión es muy alta”, recalcó.

El asesor de enfermedades virales de la OPS, Jairo Mendez-Rico, indicó días atrás que pese a que la nueva variante pone en riesgo el control de la pandemia, “la buena noticia es que hasta el momento las vacunas que han sido licenciadas se ve que son eficientes contra todas estas variantes”. “Algunas protegen de una mejor manera que otras, pero todas disminuyen la posibilidad de enfermedad grave”, expuso.

Un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine señala que dos dosis de vacunas Pfizer y Astrazeneca tienen ante la Delta una efectividad similar a la que tienen ante la Alfa. Además, el Instituto Gamaleya, que desarrolló la Sputnik V, anunció una efectividad de este biológico del 90% ante la Delta. Entretanto, un estudio de científicos de la Universidad Sri Jayewardenepura, de Sri Lanka, y la Universidad de Oxford de Gran Bretaña, indica que la eficacia de la Sinopharm es alta también.

Vacunas que hay en el país son efectivas

En nuestro país, los biológicos contra el covid-19 que están siendo mayormente aplicados son los de Pfizer, Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, además de Moderna. También hay adultos de 60 años en adelante y trabajadores de la salud que recibieron dosis Covaxin y CoronaVac.

Así como ocurre con Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna, también en el caso de la Covaxin y CoronaVac hay estudios que indican que estas vacunas tienen efectividad ante la Delta.