Caminera: accidentes de tránsito sobre “autopista Ñu Guasu”se dan principalmente por velocidad excesiva

En comunicación con ABC Cardinal, Sánchez refirió que se registró un aumento de la cantidad de accidentes de tránsito en las últimas semanas.

Afirmó también que los percances que se registraron sobre la autopista Silvio Pettirossi, frente al Parque Ñu Guasu, ocurren porque los automovilistas circulan con una imprudente velocidad. “Lo que más prima es la imprudencia en cuanto a la velocidad”, sostuvo.

En ese sentido, refirió que la Caminera no puede realizar los controles de velocidad sobre la autopista debido a que la misma es de circulación rápida. No obstante, refirió que dicho efecto no implica que se deba transitar sobre dicha vía a una imprudente velocidad.

El fin de semana pasado se registró un accidente de tránsito con derivación fatal, cuya víctima fue Alexandro Arce, hijo del conocido exfutbolista y actual director técnico Francisco “Chiqui” Arce.

Asimismo, reveló que durante este fin de semana se registraron 5 víctimas de accidentes de los 45 percances reportados en todas las jurisdicciones de la Caminera a nivel nacional.

En ese contexto, Sánchez instó a los automovilistas a utilizar los vehículos solamente como medios de transporte y no para prácticas de alta velocidad, como las carreras clandestinas. “Tenemos poco personal para poder acaparar todo. Lo que sí esperamos es que la persona utilice el vehículo como medio de transporte y no para exagerar con la velocidad”, refirió.

Igualmente, la directora de RR.PP. de la Caminera manifestó que el índice de conductores alcoholizados no baja y detalló que 224 automovilistas fueron demorados por alcotest positivo, de las 590 intervenciones que realizaron este fin de semana.

“En los controles del fin de semana nos volvimos a encontrar con personas alcoholizadas al volante. El índice no baja, estamos manteniendo”, reveló.

Con respecto a las carreras clandestinas, dio a entender que resulta complicado ejercer controles porque tienen que realizar un trabajo de investigación debido a que los automovilistas ya conocen dónde operará la Caminera y se organizan para no toparse con las fiscalizaciones. “Necesitamos apoyo interinstitucional. Buscan el momento y el lugar indicado cuando las autoridades no se encuentran para hacer carreras clandestinas”, comentó.

Seguirán controlando las habilitaciones vencidas

Sobre el resto de los demorados durante el fin de semana, Sánchez señaló que fueron por faltas en cuanto a la documentación, principalmente la habilitación vehicular.

No obstante, indicó que actualmente son pocos los automovilistas que circulan con la habilitación vencida, de acuerdo a los reportes. “Mermó mucho lo de la habilitación vencida”, mencionó.

Así también, la funcionaria de la Caminera indicó que seguirán realizando los controles en cuanto al vencimiento de la habilitación vehicular, pese a un estudio en el Congreso de un proyecto para la prórroga de las multas. “Mientras no esté vigente, vamos a seguir con el control normal”, remarcó.