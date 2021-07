Las clases presenciales no serán obligatorias este año

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, dijo esta mañana que el retorno a las aulas, o las clases presenciales, “va a ser una vuelta gradual; vamos a hacer el mayor esfuerzo por este año estar de vuelta con clases presenciales en todas las aulas, en todas las escuelas, sin que eso implique que nosotros vayamos a obligar a un padre a que envíe a sus hijos si todavía está con miedo”.

Sin embargo, Brunetti añadió que “todos los organismos internacionales nos dicen que lo chicos tienen que estar en clases. Todas las pruebas y las investigaciones a nivel internacional muestran que las clases, las aulas son espacios seguros. Y nosotros necesitamos que nuestros niños continúen con su proceso de desarrollo humano, y el desarrollo humano se da dentro del aula”.

El secretario de Estado aseguró que mayormente las instituciones educativas están preparadas para el retorno a las clases presenciales, tanto en infraestructura como con insumos de bioseguridad.

“Tenemos que ser sinceros, no tenemos que mentir, podrá haber alguna institución a la que le falte algo, o eventualmente algún aula de alguna institución a la que le falte algo, pero en general están con buenas condiciones para poder retornar tanto en la parte de agua, como en la parte de productos de limpieza, de bioseguridad, en general estamos en condiciones de volver, queremos que mayormente nuestros alumnos estén dentro del aula. Si alguna infraestructura en particular no está en condiciones de recibir, no vamos a habilitar”, dijo Juan Manuel Brunetti.

Para reiniciar las clases el lunes, el MEC entregó hoy 4.174 termómetros digitales para distintas instituciones educativas. Los aparatos fueron una donación de la embajada de Estados Unidos. Además, esta mañana representantes de Unicef entregaron al ministerio insumos de bioseguridad, como protectores faciales de plástico, tapabocas y termómetros.

Tablets para supervisores

Esta mañana Brunetti participó de una reunión con supervisores de distintos puntos del país. Durante el encuentro, que fue en el Colegio Nacional de la Capital, el Ministerio de Educación (MEC) inició el proceso de entrega de tablets a 475 supervisores y directores departamentales de Educación con el objetivo de facilitar su trabajo y digitalizar trámites.

Las tablets son parte de las 660 compradas por el MEC como parte de la licitación 379317, de más de G. 6.000 millones, que también incluye notebook, impresoras y proyectores. La compra se realizó con dinero del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

El ministro Brunetti dijo que las tablets son parte de un proceso de reorganización de las tareas de los supervisores y directores departamentales. “Cada supervisor va a tener una tablet. Hemos desarrollado un sistema dentro del Ministerio para la microplanificación, que es el levantamiento de datos de toda la infraestructura, que ya va a ser en línea. Entonces, cuando el supervisor llegue a una escuela, va a poder tener en ese momento su tablet abierta, ojalá conectarse a internet, y poder en ese momento comenzar a transmitir las necesidades de infraestructura, los requerimientos para el siguiente año lectivo”, afirmó.