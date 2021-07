Pobladores del Bañado Sur cerraron la Avda. Félix Bogado y exigieron insumos para ollas populares hasta diciembre

Marisa Román, pobladora del Bañado Sur desde hace 56 años, explicó que en este año y medio de pandemia tuvieron 21 ollas populares, solo con insumos de la ciudadanía, que alimentaban a 3.000 personas a diario. “Nos dirigimos al ministro de la SEN y queremos una respuesta positiva, la extensión de entrega de insumos hasta diciembre. Si no era por las ollas populares se hubiera atropellado los almacenes y supermercados. Si se gastó todo el dinero en ocho meses, no aceptamos”.

Según la representante del Bañado Sur, fueron destinados 15 mil millones de guaraníes a este sector en septiembre del 2020 y se empezó a distribuir los alimentos en noviembre hasta junio, lo que fue entregado a principios de este mes. “Fueron ocho meses y todavía quedan 13 ollas populares para las que queremos que se extienda la entrega de insumos hasta diciembre”, insistió.

Lea más: Ollas populares denuncian que la SEN suspenderá entrega de insumos

Según Román, la SEN entregaba los productos para 15 días y estos no alcanzaban para cocinar todos los días, sino día de por medio. “Queremos saber qué pasó con los 15 mil millones destinados a estas ollas y cómo se puede alimentar a los niños que no pueden esperar”, enfatizó.

Román agregó que la Coordinadora de la Lucha por la Tierra también ayuda a los indígenas, los ava guaraní de Yukyty, que viven a los pies del cerro Lambaré.

“Hoy cerramos Félix Bogado y si no tenemos respuesta esta semana iremos a la avenida Mariscal López y nos vamos a encadenar a Mburuvicha Róga”, adelantó.

Lea más: Deuda con mujeres, ollas populares y niñez

“Estamos reclamando un derecho, no pedimos limosna, hay un escrito, Joaquín Roa tiene que dar la cara, recibirnos, porque no han cumplido en calidad. Hay un comedor de los abuelos en 41 Proyectadas y Capitán Figari, donde estuvo el padre Oliva, donde los abuelos comen hace 19 años gracias a gente solidaria. Hay 120 abuelos encamados, vemos la ausencia del Estado. Estamos indignados por tanta injusticia, no tenemos miedo”, continuó.

Román señaló la falta de trabajo y que la única actividad de reciclado no aporta ahora porque las fábricas siguen cerradas.