Posible cobro irregular de G. 18 millones por titular de INTN

La resolución del INTN, Nº 658, del 23 de diciembre del 2020, firmado por el director sustituto, ingeniero Ricardo Ramírez, autorizó a la actual directora del ente a percibir, de manera retroactiva, la suma de G. 18.837.000 (diez y ocho millones ochocientos treinta y siete mil guaraníes), en concepto de gastos de representación, bonificaciones y gratificaciones con su aguinaldo correspondiente.

La ingeniera Lira Giménez, desde el año 2016 hasta el 2019 venía cobrando como directora de una unidad del INTN, con todos los beneficios y atribuciones del cargo (dieta y gastos de representación). Sin embargo, la Ley de Presupuesto solo ampara dichos pagos a directores, es decir, debería haber cobrado como jefa de departamento y no como directora, según explicó nuestra fuente.

La información señala que quien era en ese tiempo, la directora general del INTN, Lilian Martínez de Alonso, firmó una resolución, en la cual nomina a la ingeniera Lira Giménez como directora de una unidad. Posteriormente, dicha resolución fue anulada por el sucesivo titular del INTN, ingeniero Raimundo Sánchez, quien remplazó Martínez y dicho documento fue ratificado por Ricardo Ramírez, en calidad de director sustituto.

Según la explicación, la institución cuenta con varias otras unidades técnicas, cuyos responsables solo cobran los beneficios como jefes de departamentos, entonces desde ese punto de vista el cobro de Giménez podría constituir una malversación de fondo, acorde con la denuncia recibida por nuestro diario. Otro dato es que por medio de la resolución N° 20, de fecha 20 de enero del año 2020, el entonces director general del ente aceptó el comisionamiento de la ingeniera Lira Rossana Giménez Giménez, quien es funcionaria del Instituto de Previsión Social al INTN y con eso se le asignó el cargo de jefa de la Unidad Técnica de Cooperación y relaciones interinstitucionales”. Al mismo tiempo se le autoriza el pago de una bonificación en concepto de responsabilidad en el cargo, que corresponde al cargo señalado a partir de su designación. Sin embargo, no se autoriza el pago del gasto de representación, considerando que la misma no corresponde por ser una jefatura y no estar contemplado en el anexo del personal, del Presupuesto General de la Nación.

Lira Giménez asumió la dirección del INTN el 27de julio del año 2020 y paso a ser ordenadora de gastos de la institución. Entonces, por resolución N° 658, de fecha 23 de diciembre del año 2020, la misma se asigna, por medio de la firma del director sustituto, ingeniero Ricardo Ramírez, el pago del gasto de representación de los meses de enero a junio del año 2020, que según nuestra fuente sería de manera irregular.

En este sentido, se debe recordar las disposiciones de la Ley N° 6469/20 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, que no contempla el pago de ese beneficio a jefes de departamento o de unidad, sino solo para el director general y directores, no así a jefaturas. Dicha ley, en su artículo 49, prohíbe expresamente el pago de sueldos, dietas y gastos de representación en forma retroactiva.

Defensa de Lira Giménez

Preguntada respecto a la denuncia, la titular del INTN, respondió que dicha denuncia maliciosa, que también se hizo por redes sociales, busca desestabilizar su gestión, que según ella está demostrando con resultados históricos de que supuestamente es honesta y transparente. “Antes de ser designada como directora general estaba como directora de la Unidad Técnica de Cooperación (Utco), que por su norma de creación tiene rango de dirección, por lo que cobraba como tal, es decir directora, hasta diciembre del 2019”, explicó.

Añadió, que “en el 2020, de manera irregular y sin ningún informe del Ministerio de Hacienda, el entonces director general del INTN, ingeniero Raimundo Sánchez, simplemente modificó la categoría del cargo y dejó de pagar lo que correspondía, es decir que bajó el salario sin más”, expresó.

Giménez refirió que ante ese hecho, reclamó desde ese tiempo y que logró un dictamen jurídico favorable, de la misma administración de Raimundo Sánchez. También, en una consulta al Ministerio de Hacienda, sobre si corresponden los pagos, Hacienda respondió a su favor. “Los pagos fueron propios del salario, correspondiente al cargo ejercido, que no recibí des enero al 10 de Julio del 2020”, ratificó.

También indicó que hasta hoy la unidad Utco sigue teniendo el rango de dirección, y quien ejerce dicho cargo tiene también los beneficios. “La Utco es una unidad que debe ser potenciada y debe tener el máximo nivel jerárquico, para gestionar los diversos proyectos de cooperación internacional y nacional que se tienen en cartera”, aseveró.

Enfatizó que los cobros corresponden a salarios que no fueron abonados y tienen dictamen jurídico favorable del INTN, con anterioridad a su administración, y también el informe favorable del Ministerio de Hacienda, en mayo del 2020, poco antes de su designación.