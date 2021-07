Vacunas contra covid-19 también se agotan en San Pedro

En el departamento de San Pedro habilitan 18 centros de vacunatorios, ya fueron inmunizadas 69.775 personas con la primera dosis, pero desde ayer en algunos puntos ya terminaron las vacunas, sobre todo en la zona norte del departamento, para hoy solo quedaron 2.484 dosis, distribuidas en ocho puntos de la zona sur de San Pedro, al igual que en otras partes del país, la población quedó descontento por la falta de vacunas y claman que pronto se pueda disponer de nuevo de las dosis contra el covid.

Para la aplicación de la segunda dosis, que será mañana jueves y el viernes, la segunda región sanitaria solo dispone de mil dosis de Hayat y 3.800 dosis de Moderna, lo que totalizan 4.800 dosis que debe ser distribuida en los 18 puntos de vacunatorios.

Vacunadores trabajan en horario reducido y siguen sin cobrar horas extras

Los trabajadores de salud involucrados en la campaña de vacunación recibieron la promesa de pago por parte del Ministerio de salud por las horas extras, ya que en horario normal trabajaban hasta las 13:00. Desde hace cuatro meses extienden el horario hasta las 17: 00, además había compromiso de pago adicionales por los trabajos de los sábados y domingos, pero la promesa del ministerio nunca se cumplió.

Los reclamos de los vacunadores no tuvieron respuestas, por lo que decidieron reducir los horarios de vacunación en San Pedro, trabajan hasta las 15:00, ya no hasta las 17:00, existe nueva promesa de pago en forma retroactiva, en tanto que si no se cumple el pago en la semana, los vacunadores no descartan reducir las vacunaciones hasta las 13:00 desde la próxima semana.