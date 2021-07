Comerciantes exigen planes concretos para reactivar la economía

Fue un primer encuentro buscando la reactivación económica de Encarnación y poder zanjar los diferentes inconvenientes que tenemos con el subsidio a comerciantes formales, señaló Valentín Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise).

Los comerciantes tienen planteamientos de larga data para una reactivación económica a corto, mediano y largo plazo, que no llega.

Le suman un pedido de “sinceramiento” en el procedimiento utilizado para las ayudas económicas destinadas al sector, donde hubo serios inconvenientes con numerosos beneficiarios que fueron excluidos de las listas, o sus cuentas bloqueadas luego de haber sido adjudicados con la ayuda.

“Queremos solucion inmediata”

Para Noemí Sandoval, presidente de la Asociación de Comerciantes del circuito comercial, la reunión “tuvo un carácter de conversatorio” donde se habló de proyectos, “pero nosotros lo que necesitamos es una solución inmediata”, dijo.

Este sector de comerciantes, que aglutina a ex inquilinos de la desaparecida “zona baja”, tiene planteado un pedido de modificación al articulo 8 de la ley 6.587/2020 que establece el programa Pytyvõ 2.0, como salvaguarda de los ingresos de los trabajadores en situación de informalidad, en particular los de ciudades de frontera. El artículo en cuestión excluye a los que ya fueron beneficiarios del programa “Pytyvõ 2.0”, aún cuando muchos de ellos no accedieron al cobro de los cuatro pagos de G. 500.000 como estaba previsto.

Sandoval calificó, empero, como positivo el hecho de que “por lo menos hubo un compromiso de venir a trabajar en un proyecto a desarrollar aquí en Itapúa” por parte de los representantes del gobierno.

De la reunión, que tuvo lugar en la sede de la gobernación de Itapúa, participaron el senador, Juan Afara (ANR); César Cerini, presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), y el vice ministro para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Isaac Godoy.

Los representantes oficiales se comprometieron en seguir trabajando en la concresión de propuestas y mecanismos para lograr la reactivación económica de las ciudades afectadas por la crisis.