Incendios forestales: no se compraron aviones hidrantes, pero está cubierta la parte operacional, garantiza la SEN

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, reveló que no se adquirieron aviones hidrantes para aplacar eventuales incendios forestales por razones de plazo y otras variables que no tienen relación con el factor económico. No obstante, aseguró que el Paraguay mejoró en cuanto a equipamiento y que está cubierta la parte operacional.