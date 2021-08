Diputado pide a sus colegas no poner excusas para evitar control a tabacaleras y clubes de fútbol

El proyecto de ley figura como sexto punto del orden del día de la sesión de Diputados, convocada para mañana a las 8:30. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Lucha contra el Narcotráfico ya emitieron dictámenes y en mayoría que recomiendan ratificarse en la versión de Diputados.

Con la ratificación de Diputados se sancionaría un proyecto que desnaturaliza el principal objetivo de la norma cual es el de permitir que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) controle el dinero de las tabacaleras y clubes deportivos.

En ese sentido, el diputado Acosta dijo que ojalá sus colegas entiendan en la sesión de mañana la importancia de controlar el dinero que circula en nuestro país. Afirmó que en la sesión se verá si existe preocupación por parte de los diputados.

“Vamos a ver, si es que mañana votamos la versión del Senado, que un principio fue una iniciativa que yo había impulsado para que el dinero que circula en los clubes deportivos, el deporte en general, pero el fútbol en particular sea de origen lícito”, indicó.

“Nosotros tenemos que saber la trazabilidad de áreas tan sensibles como el deporte y lo que es la comercialización del tabaco, porque no tenemos que permitir que el dinero ilícito circule en nuestro país”, enfatizó.

Se refirió al fútbol en particular y señaló que no hay problema en que algún empresario apueste a un club, ya sea porque es el club de sus amores y quiera pagar jugadores y técnicos, pero que necesariamente se debe saber el origen de ese dinero, sea fruto del impuesto a la renta personal o de la distribución de utilidades de la empresa.

Lamentó que en nuestro país no exista un control riguroso. “La Seprelad te controla cuando vas a cambiar 100 o 500 dólares y ¿porqué no deberían entrar en esos ámbitos tan importantes?”, se preguntó.

No es contra el deporte, sino a favor de la transparencia

“Espero que los colegas entiendan que no es en contra del deporte ni de empresas tabacaleras, sino a favor de la transparencia. Uno no puede entender que legisladores o la ciudadanía no quieran que haya transparencia. ¿De que manera perjudicaría que la Seprelad controle el origen del dinero que se mueve en el fútbol o en las tabacaleras?, cuestionó.

Pide a sus colegas que no salgan con la excusa de que ya existe una sanción administrativa por parte de la Seprelad, porque según dijo, nunca lo aplican. Indicó que no es lo mismo que las tabacaleras y clubes de fútbol sean sujetos de control por ley a que la norma diga que es optativo que les controlen.

Acosta afirmó que muchos no dicen de que hay un control de Gafilat y que hay dinero malhabido. Considera que se debe controlar el origen el dinero en el ámbito del fútbol y en el ámbito de las tabacaleras, es algo de sentido común. “Así que espero que esto no aparezca como una excusa de que esto ya la Seprelad tiene intervención administrativa y que no debería incluirse. Tiene que incluirse”, enfatizó.

“Hasta cuando uno deposita un dinero te pide el origen y tenés que demostrar que vendiste tu terreno que obtuviste un préstamo. ¿Y cómo no se va a controlar en ese ámbito donde sabemos que circulen millones de dólares. Insto a mis colegas a votar por la transparencia, que no haya ninguna excusa y pueda aprobarse la versión del Senado, que se controle el origen del dinero que circula en el deporte y en las tabacaleras”, finalizó.

Patria Querida retrocede

La bancada del Partido Patria Querida (PPQ) de la Cámara de Diputados retrocedió en su intención de apoyar la versión de Diputados. La diputada Rocío Vallejo, líder de la bancada de Patria Querida, quien había firmado el dictamen recomendando al pleno la ratificación informó a ABC Color que en bancada resolvieron apoyar la versión de Diputados, que permite controlar a las tabacaleras y clubes deportivos.