Camioneros planean “suavizar” medida de fuerza

Los referentes del gremio de camioneros en paro, Ángel Zaracho y Roberto Almirón, dieron instrucciones a todos los manifestantes adheridos al paro de que “suavicen” y flexibilicen la medida de fuerza.

Esto, luego de que se tratara el proyecto de ley de fletes en el Congreso Nacional, hecho que consideran “un pequeño triunfo”, según expresaron en una serie de audios que difundieron en grupos de WhatsApp del sector camionero.

Aclaran que paro continúa

En una especie de mensaje a todo el grupo de manifestantes, Zaracho y Almirón hablaron con sus compañeros desde la Costanera, donde se encuentran apostados. En su exposición, que fue difundida el jueves por la noche, aclararon en primer lugar que “el paro continúa por tiempo indefinido”; sin embargo, les instruyó en cuanto a “flexibilizar las medidas en todos los lugares donde estamos apostados, para no tener mayores inconvenientes”.

En otro sentido, anunció que existe un acuerdo con Apesa y que estos podrán transitar libremente hasta las 17:00 del viernes. Luego, se plegarán al paro para apoyar al sector en donde estén manifestándose.

Hablan de descomprimir

Pidió a sus colegas “respetar todos los acuerdos que se están consiguiendo” y descomprimir un poco la medida, siempre teniendo en cuenta que “el paro no ha terminado”.

Explicó que el paro probablemente termine la semana que viene, cuando consigan todas las reivindicaciones que vinieron a buscar.

Encargó a sus colegas “evitar confrontación entre compañeros de trabajo” y los animó a mantenerse unidos, “porque estamos por buen camino”. Pidió a los camioneros “ser inteligentes en esta situación”.

Por su parte, Roberto Almirón, quien habla en el mismo audio junto con Ángel Zaracho, indicó a los activistas que escuchen las recomendaciones, pues están recibiendo “mucha presión”.

Aun así, amenazas siguen

Llamativamente, a pesar de que los camioneros hablan de suavizar los piquetes, hay testimonios que indican que los manifestantes siguen siendo violentos y amenazan a los camioneros que no se pliegan a la medida. Se difundió un audio de un chofer que cuenta preocupado a sus colegas que los piqueteros lo retuvieron en Cruce Carolina y lo amenazaron con quemar los camiones que vengan cargados con productos.

“Apenas crucé ahora, compañeros, me atajaron y me dijeron que no carguemos, que si venimos cargados otra vez va a haber problemas, me dijo que se les va a quemar el camión si es que macanean. Ahora me atajaron y me dijeron así. Dicen que no es luego acá que van a hacer, sino que allá en los otros cierres está nerviosa la gente”, dice el trabajador bastante asustado en un audio que envió a un grupo de WhatsApp.