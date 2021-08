CM sigue dilatando llamado a concurso para llenar próxima vacancia en la Corte

La consejera representante del Poder Ejecutivo Mónica Seifart, al inicio de la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura (CM) de este lunes, planteó la reconsideración del reglamento aprobado el viernes pasado, y que debe ser utilizado para la conformación de la terna del concurso por la próxima vacancia de la ministra de Corte, Gladys Bareiro de Módica.

Seifart argumentó que realizó un análisis del reglamento aprobado y que encontró que varios artículos no son congruentes entre sí. “Planteo una reconsideración sobre el tema tratado en la sesión extraordinaria (del viernes pasado), y luego del análisis del reglamento, in extenso, el fin de semana encuentro que hay algunas cuestiones que no han sido mencionadas como debiera en los artículos referentes, sobre todo, a los cambios, porque el reglamento es un documento que sobre todo debe tener la misma congruencia entre los articulados, y tras el análisis que no solamente lo hice yo, sino con el asesor jurídico, se han corrido puntajes y hay cuestiones que deben ser objeto de nuevo tratamiento, y por ello pido la reconsideración de lo tratado”, indicó la consejera sin explicar sobre qué temas específicamente van a reanalizar en la sesión extraordinaria.

El presidente del CM Oscar Paciello se adhirió inmediatamente a la propuesta de “reestudio” del reglamento, y así también se sumó el consejero Jorge Bogarín Alfonso.

El único miembro que no ocultó que no sabía de qué incongruencias se estaba hablando fue el senador Pedro Santa Cruz, quien al momento de alegar que faltaban revisar algunos artículos del reglamento, seguidamente preguntó a qué artículos se refería Seifart.

<b>Reglamento permanentemente violado</b>

Es llamativo el inusitado interés de elaborar un prolijo reglamento de conformación de terna para ministro de Corte, siendo que en todos los procesos anteriores en que el Consejo de la Magistratura llevó adelante este concurso, ha violado groseramente su reglamento. Lo que hace presumir es que deliberadamente están dilatando el llamado a concurso, por razones que aún no fueron explicadas y posiblemente no lo hagan. Normalmente, el Consejo de la Magistratura inicia el proceso de integración de terna con 90 días de antelación. En este caso, la ministra Gladys Bareiro de Módica deberá abandonar la Corte Suprema de Justicia, el 16 de octubre próximo cuando cumpla 75 años, y por disposición de la Constitución Nacional, ese mismo día deberá dejar la magistratura por la jubilación que le es impuesta por ley.

<b>Concurso es un fraude</b>

Los concursos para integrar las ternas para ministros de Corte, así como el último llamado a fiscal General del Estado, fueron un consumado fraude a toda la sociedad porque los consejeros han “digitado” la conformación de los ternados, de acuerdo a los intereses políticos. Es así, que por ejemplo, el ahora ministro de Corte César Diesel, en aquel momento del “concurso”, terminada las tres etapas que prevé el mismo reglamento que elaboraron los consejeros, terminó en el lugar 19° de entre 21 participantes, y allí se debió integrar la terna con los tres mejores puntuados. Diesel no tenía ni remotamente posibilidades de ser siquiera nombrado como integrante de alguna terna, pero los consejeros realizaron una vez más, el procedimiento no previsto en el reglamento, y de manera totalmente ilegítima procedieron a una votación sobre los nombres de los candidatos que los consejeros proponían. Fue así que Diesel, a pesar de estar en los últimos lugares, fue el primer ternado junto a los camaristas Delio Vera Navarro y Gustavo Santander Dans.

Es decir, el reglamento de conformación de terna que utilizan los miembros del Consejo de la Magistratura, es una mera distracción para intentar hacer creer a la comunidad que se van a “elegir a los mejores”, situación muy alejada de la realidad.

También integran el CM su vicepresidente y decano de la Facultad de Derecho UNA José Raúl Torres Kirmser, el abogado representante de las universidades privadas Cristian Kriskovich, el diputado colorado Roberto Eudez González y el ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón.